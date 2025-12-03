Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Visel 30 metrov nad tlemi in pet ur čakal na čudež

Charleston, 03. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
17

Ameriški gasilci so na zasneženi cesti 35 v Zahodni Virginiji pet ur reševali voznika tovornjaka, ki je zaradi poledice izgubil nadzor nad vozilom, nato pa s kabino obvisel na mostu, približno 30 metrov nad tlemi.

Okoli 6. ure zjutraj po lokalnem času so bili gasilci v okrožju Mason napoteni na kraj prometne nesreče, ko so prispeli, pa so zagledali nenavaden prizor. Kabina tovornjaka je visela z mostu, v njej pa je bil prestrašeni voznik, ki je čakal na pomoč. 

Pristojne službe so nemudoma zaprle cesto in začele reševalno akcijo. Na kraj so pripeljali žerjav in nato s pomočjo vrvi voznika dvignili na varno. Zahtevno reševanje je trajalo pet ur, voznik pa ni utrpel poškodb, poroča New York Post. 

Reševanje voznika tovornjaka.
Reševanje voznika tovornjaka. FOTO: AP

Nesreči so sicer botrovale slabe vremenske razmere v Zahodni Virginiji, od koder poročajo o nevihtah z dežjem in snegom. Omenjeni voznik tovornjaka je na poledeneli cesti izgubil nadzor nad vozilom, posledično pa ga je zaneslo v ograjo. Priklopnik je ostal na cesti, kabina pa je obvisela.

tovornjak zda reševanje
Naslednji članek

Izginili pred 11 leti, letalo s 239 potniki bodo zdaj ponovno iskali

Naslednji članek

Odvetnica, ki brani Slovenca: zastopala Fritzla in ljudožerca, ljubila serijskega morilca

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
toxicox
03. 12. 2025 09.19
je bil poškodovan ali ukleščen da ni sam šel ven
ODGOVORI
0 0
brabusednet
03. 12. 2025 09.17
Je pa imel srečo v nesreči.
ODGOVORI
0 0
Muca ne grize
03. 12. 2025 08.59
+0
Grozljive ure.
ODGOVORI
1 1
junij66
03. 12. 2025 08.55
-1
Človeška hudobija in nesramnost nima meja. Zdravila pa ni.
ODGOVORI
0 1
ramstein
03. 12. 2025 08.50
-8
Na živce mi gredo takšne novice iz ZDA! Koga briga!
ODGOVORI
0 8
mali.mato
03. 12. 2025 09.12
+1
Potem pa ne beri! Wasu.....
ODGOVORI
1 0
motorist_mb
03. 12. 2025 08.46
+3
Naši gasilci bi v uri prišli do njega 💪
ODGOVORI
5 2
cilinderr
03. 12. 2025 08.37
-4
iz slike je razvidno da je kabina v dobrem stanju in da je šofer brez poškodb, sepravi spustiš vrv in ga rešiš. kaj maš tle za delati 5ur??
ODGOVORI
4 8
mmickica
03. 12. 2025 08.49
+4
Malo zaniha kabina, pa vse zgrmi navzdol.
ODGOVORI
4 0
Killing of Hind Rajab
03. 12. 2025 08.33
+6
grozljive ure za tega reveža v kabini
ODGOVORI
8 2
Ricinus
03. 12. 2025 08.21
+0
Čudna novica, predvidevam, da bi pri nas voznika izvlekli gasilci ali gorski reševalci takoj, potem pa bi dvigovali vozilo.
ODGOVORI
5 5
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
03. 12. 2025 08.20
+2
Nujna novica ki izredno zanima slovence.
ODGOVORI
7 5
Celjan78
03. 12. 2025 08.15
-2
je dobil kazen za neprilagojeno hitrost?
ODGOVORI
3 5
torks11
03. 12. 2025 08.34
-5
Prvo so odklopili akumulatorje. Polno dela tile majo štiri.
ODGOVORI
0 5
Magadaskar
03. 12. 2025 08.49
+1
ja kot pri nas, če greš s ceste in pride policija dobiš kazen za vožnjo neprilagojeno razmeram, ko je šel policaj s ceste je blo pa vse drugo krivo samo njegova vožnja ne
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385