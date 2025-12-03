Visel 30 metrov nad tlemi in pet ur čakal na čudež

Okoli 6. ure zjutraj po lokalnem času so bili gasilci v okrožju Mason napoteni na kraj prometne nesreče, ko so prispeli, pa so zagledali nenavaden prizor. Kabina tovornjaka je visela z mostu, v njej pa je bil prestrašeni voznik, ki je čakal na pomoč.

Pristojne službe so nemudoma zaprle cesto in začele reševalno akcijo. Na kraj so pripeljali žerjav in nato s pomočjo vrvi voznika dvignili na varno. Zahtevno reševanje je trajalo pet ur, voznik pa ni utrpel poškodb, poroča New York Post.