Tujina
Višina položnice odvisna od vsakega kilograma smeti
Si predstavljate, da bi za odvoz smeti plačali toliko, kolikor jih dejansko tudi proizvedete, ne pa pavšala, ki je za vse občane enak? To novost so pred letom dni uvedli v občini na zahodu Slovaške. Znesek na položnici je tako odvisen od vsakega kilograma odpadkov, ki jih prebivalci zavržejo. In kako sistem deluje v praksi?
