Tujina

Višina položnice odvisna od vsakega kilograma smeti

Bratislava, 05. 02. 2026 07.28 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Manca Turk
Odvoz smeti

Si predstavljate, da bi za odvoz smeti plačali toliko, kolikor jih dejansko tudi proizvedete, ne pa pavšala, ki je za vse občane enak? To novost so pred letom dni uvedli v občini na zahodu Slovaške. Znesek na položnici je tako odvisen od vsakega kilograma odpadkov, ki jih prebivalci zavržejo. In kako sistem deluje v praksi?

smeti položnica odpadki Slovaška

Kaj se je zgodilo štiriletniku? Za izginotje osumljena oseba s posestva

Skesani Bill Gates: Obžalujem vsako minuto, ki sem jo preživel z Epsteinom

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cool1
05. 02. 2026 08.59
V blokih stanovalci v vsakem vhodu mečejo odpadke vsi v iste kontejnerje, kaj jim bodo smeti vsakokrat vagali , ko jih kdo odvrže, ne verjamem.... Če ne, potem je lahko tako, da sem jaz odsoten ves mesec, plačeval bom pa za druge, ki bodo ta čas odvrgli smeti.... A ne....?
Odgovori
+0
1 1
jesenvoyo
05. 02. 2026 08.49
Kaj pa če bi bil sistem obraten, več smeti manjša cena. Bi potem vse bilo čistejše, smeti bi pobirali vsepovsod okoli.
Odgovori
+1
3 2
docc
05. 02. 2026 08.49
Slaba ideja. Odvoz vseh odpadkov bi moral biti brezplačen (tudi za podjetja), da ljudje ne bi odlagali smeti v gozdove in podobno. Strošek odpadkov pa bi morali zaračunati proizvajalcem in oni posledično kupcem. Tako bi plačali enako, ampak nihče ne bi taktiziral, da je ceneje odvreči v gozd, kot peljati na odpad.
Odgovori
-1
1 2
Renee Nicole Good v spomin
05. 02. 2026 08.47
to ni nobena novost...bavarska ima to po mestih/ tudi majnih že 30 let. ..
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
05. 02. 2026 08.40
Zakaj pa ne, dobra ideja,pravična. Ključavnice na kodo na smetnjake, da vsak mimoidoči ne bo mogel metati v tuje. V sezoni je bil naš smetnjak poln raznoraznih smeti,ki ne spadajo vanj, pohodniki so jih odmetavali. Namestil sem ključavnico in stvar je rešena.
Odgovori
+1
2 1
jutri_pa_res
05. 02. 2026 08.44
Kam pa pohodniki sedaj mečejo?
Odgovori
-1
1 2
Prelepa Soča
05. 02. 2026 08.51
V sosedove najbrž, večinoma so Nemci, le-ti po tleh NE mečejo.
Odgovori
+2
2 0
Holy50
05. 02. 2026 08.39
Odličen primer dobre prakse, žal na Balkanu z balkanskim županom to ni izvedljivo. Tehnično se vse da. Hiše spravljajo svoje zabojnike, bloki pa odpirajo s kartico.
Odgovori
+0
2 2
sprint
05. 02. 2026 08.33
Pri nas v naši občini je to že dolgo. Saubermacher nam je napopal črtne kode na kante in ob prevzemu vaga. Na položnici imaš navedene kilograme. Pozelenel sem ob računu blizu 70 eur... In pa deponiranje tki. "Salonitk". Sem peljal dve paleti v zbirni center in šok... 730.- EUR plačila. Za božjo voljo. Pa drugič raje zakopljem zadaj za hišo v zemljo.
Odgovori
+1
3 2
Covid 19
05. 02. 2026 08.31
Pri nas bi bile vse prazne,smeti pa povsod.
Odgovori
+6
6 0
jutri_pa_res
05. 02. 2026 08.26
Žal bomo vedno imeli pujse, ki bodo zaradi 5 Eur vrečo smeti vsuli v jarek ob najbližjem gozdu...Zato so obvezne kante, zato je brezplačno odlaganje raznih ločenih frakcij v zbirnih centrih, pa še kljub temu se tu in tam v naravi pojavi kup smeti...
Odgovori
+8
9 1
SpamEx
05. 02. 2026 08.14
morla bi biti digitalna kanta
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
05. 02. 2026 08.28
mislim digitalna tudi za sprejem odpadkov
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
05. 02. 2026 08.08
Bom pa sosedu ponoći vrgel v kanto
Odgovori
+6
8 2
a res je
05. 02. 2026 08.30
To je problem, da bi se sosedom metalo razen tistim, ki imajo kamere. Še večji problem je, da bi bili gozdovi in razne jame polni smeti.
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
05. 02. 2026 08.08
Medaljo "geniju", ki se je spomnil to. 🤡 Potem bo folk začel smeti metati v sosedove smetnjake...🤦
Odgovori
+8
9 1
Gutenberg
05. 02. 2026 08.21
Pri nas s tako balkansko mentaliteto 'znajdi se' zanesljivo.
Odgovori
+5
5 0
kr nekdo
05. 02. 2026 08.24
to že počnejo. ponekod je invidualno zbiranje odpadkov. se pravi, da ima vsak svoje smetnjake. In tukaj se dogaja, da ima nekdo več smeti ali pa ne ločuje in potem meče v zabojnike , ki niso njegovi. Ob takem sistemu pa bi bil texas par let preden se folk ne navadi
Odgovori
+2
2 0
a res je
05. 02. 2026 08.31
Če bi dali na kontejnerje ključe, bi narod metal odpadke v naravo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
