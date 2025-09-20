Višja je temperatura, bolj sladkosnedi so ljudje

Če se ugotovitev na prvi pogled morda ne sliši nič posebnega, pa ima zelo resne posledice v obliki porasta debelosti, sladkorne in drugih bolezni. To je potrdila obsežna študija v Združenih državah Amerike, kjer povečana poraba velja zlasti pri sladkih pijačah in zmrznjenih sladicah, kot je sladoled.