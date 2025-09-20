Tujina
Višja je temperatura, bolj sladkosnedi so ljudje
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Če se ugotovitev na prvi pogled morda ne sliši nič posebnega, pa ima zelo resne posledice v obliki porasta debelosti, sladkorne in drugih bolezni. To je potrdila obsežna študija v Združenih državah Amerike, kjer povečana poraba velja zlasti pri sladkih pijačah in zmrznjenih sladicah, kot je sladoled.
Naslednji članek
Golobu nov mandat na čelu stranke: 'Uresničili smo sanje o svobodni Sloveniji'
Naslednji članek
Trump negativno poročanje medijev o njem označil za nezakonito
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.