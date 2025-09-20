Svetli način
Tujina

Višja je temperatura, bolj sladkosnedi so ljudje

Washington, 20. 09. 2025 14.21

Elena Šterpin Zupančič
6

Če se ugotovitev na prvi pogled morda ne sliši nič posebnega, pa ima zelo resne posledice v obliki porasta debelosti, sladkorne in drugih bolezni. To je potrdila obsežna študija v Združenih državah Amerike, kjer povečana poraba velja zlasti pri sladkih pijačah in zmrznjenih sladicah, kot je sladoled.

vročina sladoled ZDA temperature študija bolezni
KOMENTARJI (6)

Veščec
20. 09. 2025 15.48
Use sladkarije k doniju,jih ful obrajtajo😜
Anion6anion
20. 09. 2025 15.40
A res plačujemo za vse takšne nebulozne raziskave?
Mr Nobady
20. 09. 2025 15.24
Debeluharje obdavčite, bodo hudiči šli nazaj k vodi..
Sandi11
20. 09. 2025 15.14
Spet ameriška študija. Problem je, da je to BIAS. Američani nimajo prosto za praznike. Praznikov pa je največ pozimi. Za božič imamo pri nas ponavadi kar cel teden dopust. V ZDA dopustov kakršne imamo mi, ne poznajo oz. so zelo omejeni. V ZDA še za božič in zahvalni dan gredo v službo. Tudi hallowen je delovni dan (praznujejo le otroci, ki so takrat v šoli) Pri nas pa se za praznike nažira. Naj kakšno raziskavo na to temo naredijo v Evropi, bodo dobili povsem drugačne rezultate.
3320.
20. 09. 2025 14.29
Potem je pri njih zadnjih 50 let zeeelooo vroče.
Sandi11
20. 09. 2025 15.16
Vroč je ameriški jug, kjer živi večina ameriške revščine...
