Višje sodišče razveljavilo odločitev o premestitvi Fritzla v običajen zapor

10 let od odkritja Fritzlove hiše groze: medtem ko so živeli v peklu, jim je mati obljubljala nebesa

Odločanje o morebitni Fritzlovi premestitvi v običajni zapor se na sodiščih ponavlja že vrsto let, primer pa je že večkrat obravnavalo tudi višje sodišče.

Avstrijec, ki je bil leta 2009 obsojen na dosmrtno ječo zaradi več zločinov, med drugim zaradi incesta, posilstva in zasužnjevanja, je sicer na psihiatričnem oddelku v strogo varovani enoti v zaporu Stein. Od obsodbe je tudi spremenil svoje ime, vendar ni znano, v kaj.

Kako so odkrili eno najhujših zlorab v Avstriji?

Elisabeth Fritzl je od svojega 18. leta živela v kleti, ki jo je njen oče pred tem na skrivaj zgradil in opremil z zvočno izolacijo, saj je načrtoval njeno ugrabitev. V tej ječi jo je zadrževal 24 let, ves čas pa jo je tudi spolno zlorabljal.

Elisabeth je v času ujetništva rodila sedem njegovih otrok, njen ječar pa je odločal, kateri od otrok bo živel na svobodi in kateri hiral v ujetništvu. Eden od sinov je umrl kmalu po porodu, tri je vzel Fritzl in jih odpeljal k ženi. Slednjo je prepričal, da gre za njune vnuke, ki da jima jih pošilja hči, saj naj bi bila v kultu, kjer so otroci prepovedani. Še tri otroke pa je pustil v ječi z materjo, da so hirali in trpeli.

Njegovi zločini so bili prvič razkriti, ko je eden od Elisabethinih otrok zaradi hude podhranjenosti in pomanjkanja vitaminov kritično zbolel in ga je odpeljal v bolnišnico. V bolnišnico je takrat odpeljal tudi Elisabeth, kar je naposled pripeljalo do razkritja ene najhujših zlorab na Avstrijskem.