Tujina

Visok proračun za obrambne izdatke, predlagajo kar 1300 milijard evrov

Washington, 03. 04. 2026 16.52 pred 24 dnevi 2 min branja 118

Avtor:
N.V. STA
Donald Trump

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je kongresu poslala predlog proračuna za fiskalno leto 2027, ki predvideva 1500 milijard dolarjev (približno 1300 milijard evrov) za obrambne izdatke. Če bo kongres predlog odobril, bo to najvišji znesek za obrambne izdatke v sodobni zgodovini ZDA. To je pa tudi približno toliko kot 75 slovenskih državnih proračunov.

Predlog proračuna bo moral prestati presojo kongresa, predlagani znesek za obrambo pa predstavlja okoli 40-odstotno povišanje sredstev Pentagona glede na letošnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog hkrati predvideva 10-odstotno zmanjšanje proračunskih sredstev za programe, ki denimo naslavljajo klimatske spremembe, reševanje stanovanjskih vprašanj in izobraževalne programe, navaja New York Times.

Podrobnosti proračunskega predloga Bele hiše še niso znane, a če bi ga kongres odobril, bi lahko v naslednjem desetletju za več tisoč milijard dolarjev povečal že tako zajeten javni dolg ZDA, poročajo mediji.

Pred nekaj dnevi so Trump in njegovi svetovalci povišanje obrambnega proračuna zagovarjali kot nujnost, saj da morajo nabaviti nove zaloge streliva in druge vojaške opreme zaradi še vedno trajajoče vojaške operacije v Iranu.

Ameriški predsednik je v sredo izjavil, da bi obrambni izdatki morali imeti prednost pred drugimi zveznimi izdatki, tudi na račun zmanjšanja programov socialne varnosti in druge pomoči. Za takšne programe bi po njegovih besedah lahko poskrbele zvezne države.

Trump je sicer že v začetku leta na svojem omrežju Truth Social pozval k povišanju ameriškega obrambnega proračuna za leto 2027 na 1500 milijard dolarjev, češ da bodo s tem denarjem lahko ustvarili sanjsko vojsko.

Medtem pa so demokrati in tudi republikanci nedavno izrazili zaskrbljenost glede morebitnega poviševanja obrambnih izdatkov in opozorili, da jim Trumpova administracija doslej ni podala dovolj informacij o poteku vojne v Iranu, ki traja od 28. februarja.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Slavko BabIč
04. 04. 2026 18.09
Trumpelj bo v Iranu globoko popušil, rafko!Dobil bo pa nagrado za kaos!V Haagu!
Rafael Kramar
04. 04. 2026 16.49
Ej, samo, če pa Irance omlati tako, kot je treba, potem si pa res zasluži nobelovo za mir...
Slavko BabIč
04. 04. 2026 13.56
Na družbenih omrežjih imate posnetek, da so sestrelili tudi helikopter, ki je prišel reševati pilota! Namesto 1 zajetega pilota, dva ubita!
Slavko BabIč
04. 04. 2026 13.55
Perzijska dogodivščina notorično lažnivega Donija se bo spremenila v epično napako ali morda še bolje epizodne napake!
ActiveS
04. 04. 2026 13.43
Amerika se brani v Iraku in Ukrajini 🤣🤣🤣
FIRBCA
04. 04. 2026 13.21
Visok proracun yenkijem temelji drzava 80% na orozju ostalo stagnira, ce nebi imeli Kitajske. Orozarsko zelezo je vedno bil dobickonosen posel za tistega, ko posodi denar. To so pogruntali yenkiji ob drugi svetovni. Na koncu so bili resitelji, da jim je eu placevala rento, ko so nas,, no ne nas osvobodili. Fino ce imas od revezev rento.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 13.08
Bravo! Ni čudno, da so tako vojaška, kot gospodarska velesila. Pri nas pa jemljemo pufe za višje socialne transferje, višje plače javnih uslužbencev, božičnice in ostale gluposti...
mackon08
04. 04. 2026 13.24
Rafael Kramar gospodarska sila, ki je ena najbolj zadolženih držav na svetu. Če si ZDA nebi same tiskale denar bi že zdavnaj bankrotirale.
Rafael Kramar
04. 04. 2026 13.57
Če bi se s tiskanjem denarja dalo vzpodbujati gospodarstvo, bi bil Zimbabve današnji Monaco, brihta!!
Slavko BabIč
04. 04. 2026 14.05
Rafko ti živiš v enem vzporednem svetu, ki se mu reče janšistična klejt!
Rafael Kramar
04. 04. 2026 14.13
Kaj tebe ɓoli kĺinac kje jaz živim. Pari se dalje s sestro in se brigaj zase...
Slavko BabIč
04. 04. 2026 17.06
Popuščajo tablete ob poli salami in jegru, rafko! Moraš več vode piti v klejti!
dannyer
04. 04. 2026 12.21
namesto za ljudi imajo socializem za bogate. in korporacije.
ActiveS
04. 04. 2026 12.20
Bankrotiral bodo 🤣 peljejo v propad kompletno zahodno hemisfero 🤣
Delboy Trotter
04. 04. 2026 12.17
1500 milijard dolarjev vredna teroristična organizacija.
poper00
04. 04. 2026 12.02
Potrebovali bodo to ,ker ubijanje civilistov in agresorski napad ne bo ostal brez posledic.
Delavec_Slo
04. 04. 2026 11.49
A za rubeže je pa zaklenjeno- se ve zakaj-LEVAKI!
poper00
04. 04. 2026 12.02
No napiši zakaj.
mackon08
04. 04. 2026 11.34
Ja to niso obrambni izdatki, ampak izdatki za agresorska dejanja proti drugim državam.
fizelj2
04. 04. 2026 11.11
Ja to je tako če rineš u osje gnezdo. Lahko zelo boli.
Luigi Taveri II.
04. 04. 2026 10.52
Obrambne izdatke?
Slavko BabIč
04. 04. 2026 10.19
Z napadom na Iran zagonijo 2 milijarde $ vsak dan, zdravstvo pa imajo v razsulu!
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.54
in še več tiskanja zelenih $$$$$$$....
Vera in Bog
04. 04. 2026 09.26
Cnn je recimo satansko pokvarjen medij. Nizi en članek ni objektiven vedno neka anti trump. Zato pa moramo zelo ločit
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 09.57
Ja kaj naj pa drugega pišejo če neprestano samo globje potaplja državo lmao
Vera in Bog
04. 04. 2026 09.10
Nobene države se ne sme napasti kar tako. Ampak Iran je res zelo dobro pripravljen, se bojim da je to začetek nečesa večjega
Vera in Bog
04. 04. 2026 08.55
Meni se Iran kljub vsemu ne zdi tako nevaren, da bi ga mogli napast. Tudi njihovi predlogi za mir so kar precej miroljubni. Vprašanje kaj je res
OmniLiberalec42
04. 04. 2026 09.03
Če je v nasprotju s tem kar amerika prodaja, potem je res.
coca.eskim
04. 04. 2026 11.25
Iran ni nikogar ogrožal. ZDA imajo že 47 let željo po spremembi režima, ki bi bil na njihovi strani. Izraeli pa gre v nos, ker podpira upornike proti njegovemu terorju v regiji. No, do sedaj so vsi vedeli, da Iran ni za napadati zaradi njegove velikosti in lege in so ga samo z sankcijami poskusili zlomiti. Sedaj so odprli pandorino skrinico, ki jo bo težko zapreti brez velikega uničenja regije in posledično celega sveta v gospodarstvu. Ko napadeš otroke, verske vodje, bolnišnice itd ne zmanšuješ možnost terorizma, temveč ga povečuješ.
