Visok proračun za obrambne izdatke, predlagajo kar 1300 milijard evrov

Predlog proračuna bo moral prestati presojo kongresa, predlagani znesek za obrambo pa predstavlja okoli 40-odstotno povišanje sredstev Pentagona glede na letošnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podrobnosti proračunskega predloga Bele hiše še niso znane, a če bi ga kongres odobril, bi lahko v naslednjem desetletju za več tisoč milijard dolarjev povečal že tako zajeten javni dolg ZDA, poročajo mediji.

Pred nekaj dnevi so Trump in njegovi svetovalci povišanje obrambnega proračuna zagovarjali kot nujnost, saj da morajo nabaviti nove zaloge streliva in druge vojaške opreme zaradi še vedno trajajoče vojaške operacije v Iranu.

Ameriški predsednik je v sredo izjavil, da bi obrambni izdatki morali imeti prednost pred drugimi zveznimi izdatki, tudi na račun zmanjšanja programov socialne varnosti in druge pomoči. Za takšne programe bi po njegovih besedah lahko poskrbele zvezne države.

Trump je sicer že v začetku leta na svojem omrežju Truth Social pozval k povišanju ameriškega obrambnega proračuna za leto 2027 na 1500 milijard dolarjev, češ da bodo s tem denarjem lahko ustvarili sanjsko vojsko.

Medtem pa so demokrati in tudi republikanci nedavno izrazili zaskrbljenost glede morebitnega poviševanja obrambnih izdatkov in opozorili, da jim Trumpova administracija doslej ni podala dovolj informacij o poteku vojne v Iranu, ki traja od 28. februarja.