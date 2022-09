Inflacija, dragi energenti in nestrinjanje z vlado na ulice pognali 70 tisoč Čehov

K protestu je pozvalo več nevladnih organizacij, državljanskih pobud in zunajparlamentarnih strank. Udeleženci so mahali s češkimi zastavami in nosili transparente s kritikami vse višjih cen in s pozivi k odstopu vlade. Zahtevali so tudi ukinitev sankcij EU proti Rusiji, ker naj bi škodile češkemu gospodarstvu in prebivalcem.

"Najboljše za Ukrajince in dva puloverja za nas," je med drugim pisalo na enem od transparentov na protestih v obdobju, ko po vsej Evropi zaradi okrnjene dobave plina iz Rusije naraščajo cene energije.

Policija je število udeležencev protesta ocenila na 70.000 in dodala, da se je zborovanje odvilo mirno.