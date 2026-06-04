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Visoka inflacija na Hrvaškem: finančni minister trdi, da je ne občuti

Zagreb, 04. 06. 2026 20.18 pred 39 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Tisa Stergel
Inflacija

Hrvate razburjajo nenehne podražitve. Naša južna soseda je med državami z najhitrejšo rastjo cen v evroobmočju. In kdo je kriv za visoko inflacijo? Opozicija je prepričana, da del odgovornosti nosi vlada. Olje na ogenj pa je prilil minister za finance, ki je dejal, da ima sam očitno srečo, ker inflacije ne občuti. In kaj pritisk na cene pomeni za slovenske turiste?

Hrvaška inflacija podražitve gospodarstvo Tomislav Ćorić

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KOMENTARJI3

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svoboda1234
04. 06. 2026 20.58
Pa tako opevana Hrvaška,kjer se cedita med mleko med podjetniki
Odgovori
0 0
bandit1
04. 06. 2026 20.41
A nas ne prehitvajo po levi in desni ter odstavnem pasu?. Butalci ne pišite neumnosti. Sami priznavajo 80% mladih in izobraženih je pobegnilo iz države lepe njihove. Samo Filipinci in sladoljedarji so jim ostali
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+2
2 0
vlahov
04. 06. 2026 20.37
Inflacija je posledica povečanja M2 . Krivec je država 20% in banke 80%
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+1
1 0
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