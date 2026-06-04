Visoka inflacija na Hrvaškem: finančni minister trdi, da je ne občuti

Hrvate razburjajo nenehne podražitve. Naša južna soseda je med državami z najhitrejšo rastjo cen v evroobmočju. In kdo je kriv za visoko inflacijo? Opozicija je prepričana, da del odgovornosti nosi vlada. Olje na ogenj pa je prilil minister za finance, ki je dejal, da ima sam očitno srečo, ker inflacije ne občuti. In kaj pritisk na cene pomeni za slovenske turiste?