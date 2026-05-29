Visoke ameriške napitnine se širijo po svetu, to moti lokalce

V ZDA že dolgo časa velja, da lahko delodajalci v restavracijah in barih zaposlenim plačajo manj od zajamčene plače, saj se jim napitnina računa kot dohodek in nanjo morajo tudi plačati davek. Zlasti v času pandemije koronavirusa in po njej pa so se napitnine iz gostinstva razširile tudi v druge poklice in postale tako nadležne, da se nad njimi sedaj pritožujejo tudi Američani, navajajo ameriški mediji in britanski BBC.

Sicer se ne pritožujejo tisti, ki prejemajo napitnine - ti pogosteje tarnajo, da dobijo premalo, še posebej ko račun plačujejo tuji turisti. Na turističnih območjih se ponekod zadregam izognejo tako, da napitnino enostavno dodajo na račun, kar pa lahko privede do prepirov z lokalnimi prebivalci.

Strežno osebje v ZDA za goste načeloma skrbi bolje kot drugje po svetu, saj se trudijo za napitnine in so od njih odvisni, ker so plače prenizke. Zajamčena plača v mestu New York denimo znaša 17 dolarjev na uro, strežno osebje pa dobi okrog 11 dolarjev, ostalo nadomesti in običajno tudi preseže z napitninami. Drugod po ZDA, kjer je zajamčena plača le 7,25 dolarja na uro, pa delodajalci strežnemu osebju ponekod plačujejo manj kot tri dolarje na uro.