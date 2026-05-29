Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Visoke ameriške napitnine se širijo po svetu, to moti lokalce

Ljubljana , 29. 05. 2026 10.17 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
A.K. STA
Napitnina

V ameriških restavracijah je od nekdaj običaj, da gost ob plačilu računa pusti napitnino v višini najmanj 15 odstotkov vrednosti računa, navada pa se je skupaj z ameriškimi turisti začela širiti po svetu. Napitnine so se zlasti v času pandemije koronavirusa iz gostinstva razširile tudi v druge poklice, kar je postalo moteče celo za Američane.

V ZDA že dolgo časa velja, da lahko delodajalci v restavracijah in barih zaposlenim plačajo manj od zajamčene plače, saj se jim napitnina računa kot dohodek in nanjo morajo tudi plačati davek. Zlasti v času pandemije koronavirusa in po njej pa so se napitnine iz gostinstva razširile tudi v druge poklice in postale tako nadležne, da se nad njimi sedaj pritožujejo tudi Američani, navajajo ameriški mediji in britanski BBC.

Sicer se ne pritožujejo tisti, ki prejemajo napitnine - ti pogosteje tarnajo, da dobijo premalo, še posebej ko račun plačujejo tuji turisti. Na turističnih območjih se ponekod zadregam izognejo tako, da napitnino enostavno dodajo na račun, kar pa lahko privede do prepirov z lokalnimi prebivalci.

Strežno osebje v ZDA za goste načeloma skrbi bolje kot drugje po svetu, saj se trudijo za napitnine in so od njih odvisni, ker so plače prenizke. Zajamčena plača v mestu New York denimo znaša 17 dolarjev na uro, strežno osebje pa dobi okrog 11 dolarjev, ostalo nadomesti in običajno tudi preseže z napitninami. Drugod po ZDA, kjer je zajamčena plača le 7,25 dolarja na uro, pa delodajalci strežnemu osebju ponekod plačujejo manj kot tri dolarje na uro.

Napitnina
Napitnina
FOTO: Adobe Stock

Normalno je, da se napitnine pusti v restavracijah in barih, pri frizerjih in v taksijih, v času pandemije pa so jih začeli pričakovati tudi drugod in navada je ostala - denimo v kavarnah, kjer ni postrežbe za mizo. Za New York danes velja tudi, da je 20-odstotna napitnina postala standard, medtem ko je takšen odstotek glede na vrednost računa včasih veljal za zelo dobro napitnino.

BBC poroča še, da so Američani svojo navado začeli izvažati po svetu, tudi v evropske države, kjer se račun običajno le zaokroži z nekaj drobiža. Nekatere restavracije so nato začele kar prositi stranke za napitnine, lokalno prebivalstvo pa marsikje ni navdušeno, ker pričakuje, da bodo delodajalci svoje zaposlene pošteno plačali sami.

Napitnine so se razpasle tudi ob digitalnem plačevanju, saj terminali za plačevanje s kartico pogosto avtomatično vprašajo stranke, ali želijo dodati napitnino in koliko. Večina ljudi se v zadregi izogne možnosti "brez napitnine".

Napitnine so bile tudi del kampanje pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2024, ko sta tako demokratka Kamala Harris kot republikanec Donald Trump napovedovala znižanje davka na napitnino. Trump je to lani izpolnil z zakonom, po katerem ni več treba plačati zveznega davka na napitnine do 25.000 dolarjev na leto.

napitnine zda evropa

Bizarna policijska akcija: voznico brez roke obtožil uporabe telefona

Vance: Trumpova odobritev sporazuma z Iranom še negotova

24ur.com Pozabljena pandemija opozarja, da še ni končana
24ur.com Udarec po žepu Američanov: dražji avtomobil, obleka, olje, kava ...
24ur.com ZDA tožijo Viso zaradi monopola pri uporabi plačilnih kartic
24ur.com Vse več klopov, ki povzročajo alergijo na meso
24ur.com Brniško letališče: 16-milijonski vložek za boljšo povezljivost
Cekin.si Nakup iz Italije postal spletni hit: številni obnemeli ob cenah
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
29. 05. 2026 12.05
Napitnino si lahko nekam zabijete. Banda pdflsko morilska.
Odgovori
0 0
dracon
29. 05. 2026 11.56
Napitnina je vedno veljala kot neke vrste nagrada (zahvala?) za nadstandardno postrežbo/uslugo/prijaznost... Nekomu, ki se je res potrudil in dal od sebe več od pričakovanega, se človek z veseljem zahvali in najbolj enostavno je to z napitnino. To, da postane napitnina kar obvezna, ne glede na postrežbo in odločitev stranke, naj pa kar obdržijo. Temu je potrebno absolutno in glasno reči NE, brez pardona.
Odgovori
0 0
Masai_Mara
29. 05. 2026 11.54
V Ameriki so kelnerji večinoma plačani od napitnin in je napitnina obvezna povsod. Pri nas so se pa tega nekateri lokali navlekli brez pravega razloga. Ko mi kelner porine pod nos plačilo napitnine mu jo iz principa ne dam. Napitnino dam pa vedno tistemu, ki si s svojo postrežbo in odnosom to zasluži, in to njemu in ne lokalu.
Odgovori
+2
2 0
mptour
29. 05. 2026 11.42
Jaz ne dajem napitnin, ker jih tudi meni v službi nihče ne da. Postrežba je vračunana v ceni pijače ali hrane. Zato pivo v gostilni ni 1,3 Eura, ampak 3+.
Odgovori
+4
4 0
mptour
29. 05. 2026 11.39
Napitnina je najbolj pokvarjen izgovor delodajalcev, da več obdržijo za sebe. Zakonsko prepovedat.
Odgovori
+4
4 0
Lux_43
29. 05. 2026 11.29
Sem iz gostinske familije, plus podjetniške, tako da če gremo familijsko, kar je nekrat ali dvakrat na leto, se zmeraj da kar deset posto ali celo 20. Seveda, v kolikor je kelnar top. nesramenžem ne dam veliko, ker tudi jaz delam vsak dan s strankami in mi na kraj pameti ne pade, da bi bil nesramen, pa tud če mam slab dan.
Odgovori
+1
1 0
zurc
29. 05. 2026 11.23
vedno pustim kak evro ali dva ,kar tako ,imej drobiž.Ko bo pa to prišlo kot obveza ,me v tisti gostilni ne vidijo več,enostavno ker se ne bom več dobro počutil .Ali pa naj malo ceno dvigne ,bom plačal ,ne pa da pa kdo berači okrog mene ,potem pa še ni zadovoljen če dobi premalo,grem raje v trgovino
Odgovori
+5
5 0
Lux_43
29. 05. 2026 11.20
A je res treba vse iz te Amerike uvozit? Sorry, ampak so zoprni s tem, tam v Ameriki, ja sej te pedenajo sem ter tja, zmagajo pa litri mega klorirane vode na mizah, k ti pol rečejo zakaj ne piješ..haha..no, edina dobra stvar tam je, da pač brezdomci nimajo vstopa v gostilne. Ampak zelo dobr zgleda, ko ti ješ na terasi, na ograji pa 10 brezdomcev, ki te prosijo za hrano. Ne uvažajte nič iz Amerike, njihov sistem je kot prvo rasističen in nefer. Da Slovenija pusti, da ji en AmCham lobira non stop in šari po družbenih sistemih, kaj če bi mi imeli lobistični lobij in vplivali na ameriško družbo? Država, ki ima 40 miljonov folka brez doma, zame ni pol k.... vredna !
Odgovori
+3
3 0
PetindvajsetUR
29. 05. 2026 11.19
Placas s kartico in ti tiscijo najprej odlocitev o nspitnini... Meni je to posiljevanje. Napitnina je bila od nekdaj, za malce vec, kot navadno postrezbo. Danes pa postaja vsiljena navada.
Odgovori
+10
10 0
mptour
29. 05. 2026 11.40
Pač ne daš napitnine. Si vse pošteno plačal.
Odgovori
+1
1 0
Martinović
29. 05. 2026 11.11
Čemu panika, kdor želi dati napitnino, jo naj da in kdor ne pač ne.
Odgovori
+3
4 1
Razsuti Tovor
29. 05. 2026 11.03
Še enkrat bom razložil. Ameriški ekstremni kapitalizem je dobil luknjo, kako del plače natakarjev prenesti iz lastnih dobičkev na (zavest) kupcev. To je tako, kot če bi trgovci zaradi pohlepa ne izplačevali plač trgovkam, te pa bi bile odvisne od napitnine kupcev, slednjim pa bi bil nakup zato dražji.
Odgovori
+6
6 0
ENDI
29. 05. 2026 11.00
Za ostale poklice pa ni napitnin. Ne dam jim !!!
Odgovori
+8
8 0
gongash
29. 05. 2026 10.52
Še en razlog da murikanci hodijo v fast foode. Plačaš kar kupiš in nisi prisiljen plačevati napitnin.
Odgovori
+13
15 2
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Toliko ljudi si je letos ogledalo Kmetijo
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725