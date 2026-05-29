Visoke ameriške napitnine se širijo po svetu, to moti lokalce

V ZDA že dolgo časa velja, da lahko delodajalci v restavracijah in barih zaposlenim plačajo manj od zajamčene plače, saj se jim napitnina računa kot dohodek in nanjo morajo tudi plačati davek. Zlasti v času pandemije koronavirusa in po njej pa so se napitnine iz gostinstva razširile tudi v druge poklice in postale tako nadležne, da se nad njimi sedaj pritožujejo tudi Američani, navajajo ameriški mediji in britanski BBC.
Sicer se ne pritožujejo tisti, ki prejemajo napitnine - ti pogosteje tarnajo, da dobijo premalo, še posebej ko račun plačujejo tuji turisti. Na turističnih območjih se ponekod zadregam izognejo tako, da napitnino enostavno dodajo na račun, kar pa lahko privede do prepirov z lokalnimi prebivalci.
Strežno osebje v ZDA za goste načeloma skrbi bolje kot drugje po svetu, saj se trudijo za napitnine in so od njih odvisni, ker so plače prenizke. Zajamčena plača v mestu New York denimo znaša 17 dolarjev na uro, strežno osebje pa dobi okrog 11 dolarjev, ostalo nadomesti in običajno tudi preseže z napitninami. Drugod po ZDA, kjer je zajamčena plača le 7,25 dolarja na uro, pa delodajalci strežnemu osebju ponekod plačujejo manj kot tri dolarje na uro.
Normalno je, da se napitnine pusti v restavracijah in barih, pri frizerjih in v taksijih, v času pandemije pa so jih začeli pričakovati tudi drugod in navada je ostala - denimo v kavarnah, kjer ni postrežbe za mizo. Za New York danes velja tudi, da je 20-odstotna napitnina postala standard, medtem ko je takšen odstotek glede na vrednost računa včasih veljal za zelo dobro napitnino.
BBC poroča še, da so Američani svojo navado začeli izvažati po svetu, tudi v evropske države, kjer se račun običajno le zaokroži z nekaj drobiža. Nekatere restavracije so nato začele kar prositi stranke za napitnine, lokalno prebivalstvo pa marsikje ni navdušeno, ker pričakuje, da bodo delodajalci svoje zaposlene pošteno plačali sami.
Napitnine so se razpasle tudi ob digitalnem plačevanju, saj terminali za plačevanje s kartico pogosto avtomatično vprašajo stranke, ali želijo dodati napitnino in koliko. Večina ljudi se v zadregi izogne možnosti "brez napitnine".
Napitnine so bile tudi del kampanje pred predsedniškimi volitvami v ZDA leta 2024, ko sta tako demokratka Kamala Harris kot republikanec Donald Trump napovedovala znižanje davka na napitnino. Trump je to lani izpolnil z zakonom, po katerem ni več treba plačati zveznega davka na napitnine do 25.000 dolarjev na leto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.