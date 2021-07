Vrtoglave cene: plačljiva uporaba klime, za 13 kilometrov s taksijem 107 evrov

"Cen v času epidemije nismo spuščali. Nasprotno, malce smo jih celo dvignili, saj ves čas delamo na povečanju naše eno in gastro ponudbe," je povedal Filip Kapetanović, upravnik luksuznega hotela na Reki. Medtem ko cene v hotelih stagnirajo ali rastejo, pa cene apartmajev padajo.

"Na Plitvicah smo za dve nočitvi plačali 64 evrov, v Marini 58 evrov, v Crikvenici 55 evrov, kar je v redu," je za Dnevnik.hr povedala nemška turistka. Z njo se strinja tudi ameriška turistka, ki je dejala, da so cene "zelo dostopne".

Apartmaji na hrvaški obali sicer več ne rastejo kot gobe po dežju, vendar je koronavirus vpeljal nova pravila, piše časnik. "Morda vse skupaj vendarle ni tako slabo, saj je prišlo do 'filtriranja' namestitev, ki preprosto niso bile konkurenčne. Najemalo se je vse, tudi garaže," je povedal predsednik Skupnosti najemodajalcev Zadar Danijel Radeta.

Cene, ki so sprejemljive za nekatere tuje goste pa za domače niso. Poleg tega domačini za dnevne obiske lokalov raje izbirajo tiste, ki se nahajajo dlje od centra, kjer kava stane od 1,1 do 1,3 evra, medtem ko se cena v središču mesta povzpne do 1,75 evra. "Na 30 stopinjah se topi sladoled pa tudi kune v denarnicah. Če želite pojesti kepico sladoleda v središču Zadra, boste zanjo odšteli 1,3 evra," navaja Dnevnik.hr.