Visoke cene odganjajo goste: še premožni si raje kuhajo sami

"Precenjeni smo," ugotavljajo pri Jutarnjem listu, kjer so poskušali priti do dna tem nič kaj spodbudnim številkam. "Gostje so nas to poletje zaobšli, pa tudi tisti, ki so prišli, so zapravili manj, ker so ugotovili, da jih s cenami odiramo. Nismo dragi, smo pa precenjeni, cene so predvsem visoke v gostinskih lokalih in trgovinah," pišejo v članku. Ob tem dodajajo, da bo to najbrž vplivalo tudi na odločitve gostov v prihodnjem letu.

Podatki davčne uprave kažejo, da turisti tudi trošijo manj, kot so v preteklih letih, predsednica Združenja gostiteljev Jelena Tabak pa ob tem razkriva še, da je prav na obali padec največji. Ankete, ki so jih opravili med člani, kažejo, da so imeli julija v povprečju 20-odstotni padec prihodkov v primerjavi z julijem lani, pri čemer so istrski gostinci zabeležili 30-odstotni padec, v Dalmaciji se giblje med 10 in 20 odstotki, najslabša pa je slika na otokih, kjer so julija zaslužili celo 50 odstotkov manj kot pred letom dni.

Medtem ko Tabakova ne verjame, da so turiste odgnale previsoke cene, se vsi z njo ne strinjajo. Za Jutarnji list je spregovoril Jasmin Šabić, ki že vrsto let turistom oddaja nepremičnine v Istri, lani pa je danskemu Novasolu prodal svojo agencijo za najem vil.

"Oddajam dve hiši, ki imata izjemno visoko dodano vrednost in tja ne prihajajo gostje, ki si tega ne morejo privoščiti. Dejstvo je, da so prejšnja leta ti moji gostje vsaj trikrat na teden hodili v gostilne, zdaj pa sploh ne gredo več, ker nočejo plačati predragih storitev. Raje kuhajo doma," je dejal. "Imam veliko nemških prijateljev, pogovarjam se z njimi, pa tudi z gosti in slišim, da niso prepričani, da bodo spet prišli k nam, če bodo lahko potovali na druge destinacije za normalno ceno," je še dodal.