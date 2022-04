Visoke denarne kazni za 'neukrotljive potnike': ugrizi, pljuvanje in grožnje

Ameriški minister za promet Pete Buttigieg je za televizijo ABC pojasnil, da je ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) v prvih štirih mesecih leta 2022 izrekla že za dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov) glob.

"Če ste na letalu, ne ogrožajte letalske posadke in sopotnikov. V nasprotnem primeru vas bo FAA oglobila," je opozoril. Dve potnici sta od FAA prejeli najvišjo kazen do zdaj.

V prvem incidentu je potnica z letalsko družbo American Airlines potovala iz Teksasa v Severno Karolino. Stevardesa ji je po padcu skušala pomagati, a jo je potnica porinila, poskušala pa je tudi odpreti vrata letala. Medtem ko so jo stevardese skušale obvladati, je enega od zaposlenih večkrat udarila v glavo. Ko so jo policisti vklenili, je "pljunila, brcnila in ugriznila člane posadke", je v svojem poročilu o dogodku zapisala ameriška zvezna uprava za letalstvo. Potnici so naložili plačilo globe v višini 81.950 dolarjev (75.350 evrov).