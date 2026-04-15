Visoke globe za starše, ki so lagali o velikonočnih počitnicah otrok?

Po zaključku velikonočnih počitnic je bavarska mejna policija odkrila deset staršev, ki so nezakonito podaljšali otrokom počitnice, poroča Fenix Magazine. Šolam so namreč sporočili, da so otroci zboleli, v resnici pa so še vedno uživali na počitnicah oziroma se vračali v domovino.

In za koliko dni so torej ti otroci izostali iz šole? Kot poroča nemški portal, so družine na letališče prispele dan pozneje, kot je bilo načrtovano. Pristojni so kršitve odkrili med rednim pregledom potnih listov na letališču. Številne letalske družbe namreč po koncu praznične sezone znižajo cene letov, zato so starši verjetno želeli na račun enega šolskega dne prihraniti pri stroških potovanj.

A četudi so torej starši otrokom počitnice podaljšali za zgolj en dan, jim v skladu z nemško zakonodajo zdaj grozi visoka denarna kazen. Odsotnost od pouka v Nemčiji se obravnava kot prekršek, ki se v različnih nemških deželah različno kaznuje.

Na Bavarskem tako globe znašajo 1000 evrov, v Berlinu do 2500 evrov, v deželi Severno Porenje-Vestfalija (NRW) od 80 do 150 evrov na dan, v Baden-Württembergu pa do 300 evrov na dan.

Policija je napovedala "znatne globe" za starše, ki so poskušali prihraniti pri letalskih vozovnicah, a so na koncu vložili zgolj policijsko poročilo.