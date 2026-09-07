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Visoki komisar ZN zgrožen nad uporabo avtonomnih dronov v Ukrajini

Ženeva, 07. 09. 2026 14.19 pred 2 urama 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je izrazil zgroženost nad poročili, da naj bi ruska vojska uporabila popolnoma avtonomne drone za napad v Ukrajini, ki je zahteval smrtne žrtve. Obenem je pozval k prepovedi orožja, ki lahko ubija brez človeškega posredovanja.

"Zgrožen sem nad poročili, da so popolnoma avtonomni droni, ki jih je izstrelila Ruska federacija, prejšnji mesec ubili tri Ukrajince," je na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi povedal Volker Türk.

Komisar ZN za človekove pravice je obenem opozoril tudi na poročila, da je Ukrajina "tako orožje preizkusila na terenu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški časnik New York Times je prejšnji mesec poročal, da je ruski brezpilotni letalnik, ki ga je v celoti vodil sistem umetne inteligence, 6. julija v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine ubil tri civiliste. Po poročanju časnika je dron, čeprav so ga ljudje programirali za polet proti določeni bencinski črpalki, na koncu avtonomno, brez človeškega posredovanja, izbral natančno tarčo, verjetno rezervoarje s propanom.

Sedež ZN
Sedež ZN
FOTO: AP

Mednarodne organizacije in nevladne skupine v zadnjih letih krepijo pritisk s pozivi k regulaciji smrtonosnega avtonomnega orožja, ki ga pogosto imenujejo "roboti morilci", še navaja AFP.

Prejšnji mesec sta generalni sekretar ZN Antonio Guterres in Mirjana Špoljarić Egger, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa, skupaj pozvala k omejitvi takšnega orožja.

"Pridružujem se pozivom k nujni prepovedi orožja, ki lahko ubija brez človeškega posredovanja," je danes dejal Türk.

Po letih razprav je 128 držav v soboto v Združenih narodih doseglo dogovor o opredelitvi avtonomnega orožja, čeprav so nevladne organizacije obtožile ZDA in Rusijo, da poskušata oslabiti dogovorjeno besedilo. Novembra se bodo države odločile o naslednjih korakih in o tem, ali bodo začele pogajanja o pogodbi, ki bi urejala to orožje, kar bo zahtevalo soglasje.

droni Ukrajina Volker Türk Združeni narodi avtonomno orožje

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KOMENTARJI6

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Slavko BabIč
07. 09. 2026 16.16
Bejž no bejž.
Odgovori
+0
1 1
alicante1234
07. 09. 2026 15.53
Nič pa ni zgrožen nad ukrajinskimi AI avtonomnimi droni, ki zadnjih nekaj minut preden se izprazne baterija, samostojno izbere prvi cilj, ki mu pride pred objektiv.
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
07. 09. 2026 15.52
Tile ničvrednoi post nacisti mi gredo pa že skrajno na živce!
Odgovori
+1
2 1
Rudar
07. 09. 2026 16.30
A si se proti rusom obrnu.
Odgovori
0 0
galeon
07. 09. 2026 15.27
Turk zgrožen sem, ker za iste stvari ne obsojaš Izraelcev.
Odgovori
+5
7 2
kr en33
07. 09. 2026 14.39
koje face... z nasim denarjiem filate pokvarjene ukre.. ze tako ste sami zanetili vojno. Sedaj pa bi pajaci radi Rusom narekovali kaj je dovoljeno in kaj ne? vidis samo v EU.. medtem pa ameri prodajajo Venezuelsko nafto in sodijo Manduru.. da o Izraelcij ne govorim..
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+4
5 1
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