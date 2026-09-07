Visoki komisar ZN zgrožen nad uporabo avtonomnih dronov v Ukrajini

"Zgrožen sem nad poročili, da so popolnoma avtonomni droni, ki jih je izstrelila Ruska federacija, prejšnji mesec ubili tri Ukrajince," je na zasedanju Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi povedal Volker Türk.

Komisar ZN za človekove pravice je obenem opozoril tudi na poročila, da je Ukrajina "tako orožje preizkusila na terenu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški časnik New York Times je prejšnji mesec poročal, da je ruski brezpilotni letalnik, ki ga je v celoti vodil sistem umetne inteligence, 6. julija v Zaporožju na jugovzhodu Ukrajine ubil tri civiliste. Po poročanju časnika je dron, čeprav so ga ljudje programirali za polet proti določeni bencinski črpalki, na koncu avtonomno, brez človeškega posredovanja, izbral natančno tarčo, verjetno rezervoarje s propanom.