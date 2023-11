Visoki predstavnik ZN-a: Tako Hamas kot Izrael sta storila vojne zločine

"Grozodejstva, ki so jih 7. oktobra zagrešile palestinske oborožene skupine, so bila strašna, brutalna in šokantna. To so bili vojni zločini, prav tako kot nadaljnje zadrževanje talcev," je visoki predstavnik Združenih narodov (ZN) za človekove pravice Volker Türk dejal na novinarski konferenci ob obisku mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo. Po informacijah BBC-ja je bil sicer ta mejni prehod zjutraj zaprt, a Izrael je kasneje sporočil, da so pot ponovno odprli.

Hamas si namreč, kot pravijo, želi, da bi skozi ta prehod iz Gaze najprej prepeljali več ranjenih oseb, nato pa še tuje državljane. Prelaz med Gazo in Egiptom, čez katerega prihajajo tudi konvoji s pomočjo v Gazo, iz nje pa izstopajo tudi tujci in ranjenci, so namreč v sredo iz nepotrjenih razlogov zvečer zaprli tudi za ljudi, so sporočili iz Združenih narodov.

Organizacije pozivajo francoskega predsednika Emmanuela Macrona in voditelje držav, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi dosegli takojšnjo prekinitev ognja. Druge prednostne naloge bi morale vključevati konkretne ukrepe za osvoboditev talcev in zaščito vsega civilnega prebivalstva, zagotovitev dostopa humanitarne pomoči v Gazo in spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava.

Tako kot Türk je bil tudi Guterres kritičen do obeh strani. Hamas je obtožil, da krši humanitarno pravo, ker civiliste uporablja za ščit, Izrael pa je kritiziral zaradi rekordnega števila civilnih žrtev v Gazi, predvsem otrok, "katerih število daleč presega letno število v kateri koli vojni". "To pomeni, da je z načinom izvajanja vojaških operacij očitno nekaj narobe," je dejal.

Poleg prej omenjenih so med podpisniki izjave tudi organizacije Action Against Hunger, Norveški svet za begunce (NRC) in Mednarodna federacija za človekove pravice. "Naši humanitarni delavci na zaprtem območju Gaze nas vse bolj obupano prosijo za zaščito in pomoč," je v izjavi dejal vodja NRC Jan Egeland in dodal, da je nesprejemljivo, da še vedno ni humanitarne prekinitve ognja, humanitarnega koridorja in konca obleganja Gaze.

Cilj mednarodne konference, ki se je v Parizu udeležuje tudi slovenski premier Robert Golob, je mobilizacija vseh partnerjev in strani, da se odzovejo na potrebe prebivalcev Gaze, je v sredo novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal Macronov svetovalec. Srečanja se ne bo udeležil noben izraelski predstavnik.

Na srečanju naj bi bilo sicer po napovedih Pariza v ospredju zavzemanje za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in krepitev dostopa humanitarne pomoči do območja Gaze, ki je od napadov palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael v začetku oktobra pod izraelskim obleganjem.

Humanitarne razmere v Gazi, kjer izraelska vojska že več kot mesec dni izvaja okrepljene napade in kopenske vojaške operacije, so kritične, na območju primanjkuje elektrike, goriva, vode in medicinskih pripomočkov. Konferenca naj bi se zato osredotočila tudi na mednarodni humanitarni odziv na področju zdravja, energije in hrane, pričakovati pa je tudi poziv k podpori mednarodnim organizacijam, ki delujejo v Gazi.