Visoki računi praznijo denarnice Evropejcev. Kako ukrepajo države?

Številne države so tako ob vse višjih cenah življenja sprejele različne ukrepe, ki naslavljajo draginjo. Članice EU so v veliki meri odgovorne za svoje energetske politike, pravila EU pa jim omogočajo sprejemanje nujnih ukrepov za zaščito potrošnikov pred naraščajočimi stroški. Kako se njihovo postopanje razlikuje?

Nič ne kaže tudi, da bi se energetska kriza kmalu izboljšala. Evropa se namreč pripravlja na možnost, da Rusija zaostri povračilne sankcije proti Zahodu in popolnoma prekine svojo dobavo plina. Belgijski premier Alexander De Croo je dejal, da bi Evropo ob tem scenariju lahko čakalo tudi do 10 težkih zim.

Na račun pride plača ... a kaj, ko zasluženi denar zelo hitro tudi izkopni. Inflacija namreč zvišuje stroške živil in goriva, najemodajalci zvišujejo najemnine, prav tako ponekod še naprej strmo naraščajo tudi cene komunalnih storitev. Julija je v 19 evropskih državah inflacija dosegla novo najvišjo vrednost. Naraščajoči stroški energije so jo namreč dvignili na 8,9 odstotka, poroča Euronews.

Finska vlada je 4. septembra sporočila, da namerava energetskemu sektorju ponuditi do 10 milijard evrov likvidnostnih jamstev za pomoč pri preprečevanju finančne krize. "To je zadnja možnost financiranja za podjetja, ki bi jim sicer grozila insolventnost," je dejala finska premierka Sanna Marin .

Državni zakonodajalci so se junija dogovorili o denarni pomoči starejšim in drugih ukrepih, katerih skupna vrednost znaša 3,1 milijarde danskih kron oz. 417 milijonov evrov. Znotraj tega je tudi znižanje dajatve na cene električne energije.

Bolgarija je maja odobrila dve milijardi bolgarskih levov, kar je približno ena milijardo evrov, vreden sveženj, ki je namenjen za zaščito podjetij in potrošnikov z nizkimi dohodki pred visokimi cenami energije in hrane. Vlada od julija do konca leta ponuja tudi popust v višini 0,25 leva (0,13 evra) na liter bencina, dizla in utekočinjenega naftnega plina ter metana in odpravlja trošarine za zemeljski plin, elektriko in metan.

Francija

Francija se je odločila, da državljanom izplača enkratni znesek ter jim ponudila 100 evrov. Svoj boj na področju draginje pa Francija bije z državnim ponudnikom energije EDF. Odločila je namreč, da podjetje za eno leto omeji dvig veleprodajnih cen električne energije na le štiri odstotke. Posel naj bi bil vreden 8,4 milijarde evrov.

Močno pa je država oklestila tudi domači davek na končno porabo električne energije. Z 22,50 evra na megavatno uro ga je namreč omejila na le en evro na megavatno uro za gospodinjstva in na le 0,50 evra za podjetja. Vendar pa naj bi bila ta navidezna ukinitev davka le začasna. Končala se bo z 31. januarjem 2023.

Grčija

Grčija je od lanskega septembra za subvencije za elektriko in druge ukrepe, s katerimi naslavlja plačevanje računov za elektriko in plin za gospodinjstva, podjetja in kmete, porabila približno sedem milijard evrov. Subvencije blažijo do 90-odstotni dvig mesečnih računov za elektriko za gospodinjstva in 80-odstotni dvig za mala in srednje velika podjetja.

Italija

Italija je v začetku avgusta odobrila nov sveženj pomoči v vrednosti okoli 17 milijard evrov, s katerim želijo pomagati podjetjem in družinam ter jih zaščititi pred naraščajočimi stroški energije in visokimi potrošniškimi cenami. Že pred tem so za boj proti višanju življenjskih stroškov že namenili 35 milijard evrov.

Reuters je medtem poročal o osnutku, v katerem je italijanska vlada predlagala razširitev bonusa, ki so ga Italijani z nizkimi in srednjimi dohodki prejeli julija. Država pa je napovedala tudi, da namerava obdavčiti podjetja, ki zaradi višjih cen energije beležijo dobiček, ter da bo skoke cen skušala omejiti s spodbujanjem omejitev cen plina na evropski ravni.

Madžarska

Na Madžarskem bo od novembra omejitev maloprodajne cene goriva na 480 forintov (1,19 evra) na liter, znesek, ki je precej pod trenutnimi tržnimi cenami. Vendar pa je ukrep je povzročil takšno povečanje povpraševanja, da je bila vlada prisiljena omejiti upravičenost do sheme. Prav tako je uvedla prepoved izvoza goriv in omilila predpise o sečnji, s katerimi želi zadovoljiti povečano povpraševanje po trdnih gorivih, kot so drva.

Ob tem so povišanja cen plina in elektrike vlado prisilila tudi, da je znižala večletno omejitev maloprodajnih računov za komunalne storitve. Omejitev je določila na ravni nacionalne povprečne porabe.