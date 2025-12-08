Svetli način
Tujina

Visoki valovi na otoku Tenerife odnesli tri življenja

Las Palmas, 08. 12. 2025 07.55 | Posodobljeno pred eno minuto

Ne.M. , STA
Na zahodni obali španskega otoka Tenerife so visoki valovi v nedeljo v morje odnesli več ljudi. V nesreči so trije ljudje umrli, še trije so bili poškodovani, enega človeka pa še pogrešajo.

Klifi Los Gigantes
Klifi Los Gigantes FOTO: Shutterstock

Po podatkih oblasti sta med potrjenimi žrtvami dva moška in ena ženska. Eden od moških je bil star 35 let, ženska 55 let, starosti tretje žrtve pa še niso razkrili, poroča španska radiotelevizija RTVE.

Ena ženska je med nesrečo na klifih Los Gigantes, ki so priljubljena destinacija za številne turiste na otoku, doživela srčni zastoj, vendar so jo reševalci oživili in s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Po poročanju medijev je več oseb, ki so jih odnesli valovi, uspelo samostojno priplavati do obale. Po poročanju RTVE so lokalne oblasti v nedeljo izdale opozorila o visokih valovih.

Nesreča se je na otoku Tenerife, enem izmed Kanarskih otokov, zgodila skoraj natanko mesec dni po tem, ko so 8. novembra visoki valovi tam odnesli v morje več oseb, med njimi tudi številne turiste. Tedaj so v več ločenih incidentih umrli trije ljudje, 15 pa je bilo poškodovanih.

