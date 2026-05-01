Visoki valovi obrnili Timmyja, Danska sporočila: Kitov ne rešujemo

Barža, napolnjena z vodo, ki je prevažala Timmyja, je od torka na poti proti Severnemu morju. Kita grbavca namreč po več tednih ujetosti v Baltskem morju, kjer je večkrat nasedel v plitvem zalivu, končno vodijo na prostost. A kot da je reševanje zakleto, se je posadka zgodaj zjutraj soočila z novimi težavami. Ko je bila od Danske oddaljena le približno 20 kilometrov, v bližini vhoda v Severno morje, se je Timmyjev vodni taksi obrnil za 180 stopinj.

Reševanje kita Timmyja

Flota se je namreč po poročanju nemškega Bilda, ki spremlja kitovo popotovanje, soočila s slabim vremenom ter več kot dva metra visokimi valovi. A Timmy se po poročanju medijev že zdaj počuti bolje. "Njegovo petje je bolj melodično in močno, je bolj živahen, lebdi in plava v svojem bazenu," pravi ena od financerk njegovega reševanja Karin Walter-Mommert. Tudi slanost vode se je med njegovo potjo povečala, kar je dobro za zdravje živali.

Po poročanju Kronen Zeitunga bo posadka pred nadaljevanjem plovbe najverjetneje počakala na spremembo vremena. Na prostost naj bi ga po načrtih izpustili v soboto, niso pa še izbrali natančne lokacije njegovega izpusta.

Kit Timmy