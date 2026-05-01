Tujina

Visoki valovi obrnili Timmyja, Danska sporočila: Kitov ne rešujemo

Poel , 01. 05. 2026 09.36 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Kit Timmy

Timmyja od svobode loči le še nekaj kilometrov. A tik pred ciljem je transportna ladja, ki ga pelje proti Severnemu morju, naredila oster zavoj za 180 stopinj. Visoki dvometrski valovi so namreč začasno upočasnili zadnji del te reševalne odisejade večkrat nasedlega kita grbavca. Kita naj bi na prostost po napovedih izpustili v soboto, točna lokacija pa za zdaj še ni določena. A že zdaj je jasno, da kit v primeru, da ponovno nasede, tokrat pomoči ne bo dobil.

Barža, napolnjena z vodo, ki je prevažala Timmyja, je od torka na poti proti Severnemu morju. Kita grbavca namreč po več tednih ujetosti v Baltskem morju, kjer je večkrat nasedel v plitvem zalivu, končno vodijo na prostost.

A kot da je reševanje zakleto, se je posadka zgodaj zjutraj soočila z novimi težavami. Ko je bila od Danske oddaljena le približno 20 kilometrov, v bližini vhoda v Severno morje, se je Timmyjev vodni taksi obrnil za 180 stopinj.

Reševanje kita Timmyja
FOTO: AP
FOTO: AP

Flota se je namreč po poročanju nemškega Bilda, ki spremlja kitovo popotovanje, soočila s slabim vremenom ter več kot dva metra visokimi valovi.

A Timmy se po poročanju medijev že zdaj počuti bolje. "Njegovo petje je bolj melodično in močno, je bolj živahen, lebdi in plava v svojem bazenu," pravi ena od financerk njegovega reševanja Karin Walter-Mommert. Tudi slanost vode se je med njegovo potjo povečala, kar je dobro za zdravje živali.

Preberi še Reševalna akcija kita grbavca: Timmy končno na poti v Severno morje

Po poročanju Kronen Zeitunga bo posadka pred nadaljevanjem plovbe najverjetneje počakala na spremembo vremena. Na prostost naj bi ga po načrtih izpustili v soboto, niso pa še izbrali natančne lokacije njegovega izpusta.

Kit Timmy
Kit Timmy
FOTO: Profimedia

A če bo Timmy po soboti ponovno zašel v težave, mu na pomoč ne bodo več priskočili. Tako je vsaj sporočila Danska, ki poudarja, da država ne izvaja reševanja kitov. "Nasedanje kitov je naraven pojav in kitov načeloma ne bi smeli reševati ali vznemirjati s človeškim posredovanjem," so dejali.

Timmy se bo moral tako znajti sam. Njegovo reševanje sicer že zdaj poteka v nasprotju z nasveti številnih znanstvenikov, strokovnih institucij in organizacij za dobrobit živali.

V baltsko mesto Poel blizu Wismarja, kjer je približno 12 metrov dolg kit skoraj mesec dni nasedal in sčasoma v zalivu oslabel, se medtem počasi vrača vsakdanje življenje.

kit grbavec timmy nemčija danska reševanje

Italijanska obalna straža rešila dvometrskega morskega psa, ki se je ujel med skale

24ur.com Srce parajoče podobe: Timmyja rešili, nato znova nasedel
24ur.com Reševalna akcija kita grbavca: Timmy končno na poti v Severno morje
24ur.com Divja vožnja ob polotoku Marjan: z gliserjem trčil v delfina
24ur.com Vojaški objekt obstal na robu prepada, zaradi varnosti ga bodo vseeno podrli
24ur.com Reševanje nasedlega kita v Nemčiji: mu bo uspelo?
24ur.com V Tržaškem zalivu morski pes orjak
KOMENTARJI1

dark Cat
01. 05. 2026 10.47
Kitov se ne resuje.......lahko se pa talajo miljarde ukraini
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
moskisvet
Portal
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
okusno
Portal
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692