Visoki valovi v morje odnesli 18 ljudi, trije umrli

Prvi incident se je zgodil v kraju Playa Roque de las Bodegas na severovzhodu tega med turisti priljubljenega otoka, ko je ogromen val v morje odnesel šest francoskih turistov, ki so dobili lažje poškodbe.

V soboto popoldne je v mestu Puerto de la Cruz ob severni obali otoka umrla 79-letna Nizozemka, ko so valovi s pomola v morje odnesli deset ljudi. Policija in mimoidoči so skupino rešili, ženska pa je doživela srčni napad in je ni bilo mogoče oživiti. Devet drugih so s poškodbami, nekatere od njih s hudimi, odpeljali v bolnišnico.

Na plaži El Cabezo na jugu Tenerifov so v vodi našli moškega. Reševalci so ga poskušali oživljati, vendar so ga na kraju nesreče razglasili za mrtvega.

Tretja žrtev pa je bil moški, ki je padel v vodo na plaži v severni občini La Guancha, vendar so ga ob prihodu zaradi resnosti poškodb razglasili za mrtvega, so sporočili reševalci.

Kanarski otoki, španski arhipelag ob severozahodni obali Afrike, ki vključuje Tenerife, ostajajo v stanju pripravljenosti zaradi visokih valov, ki jih povzročajo nevihte daleč v Atlantiku. Oblasti so pozvale ljudi, naj se izogibajo pomolom in plažam ter naj upoštevajo navodila reševalnih služb.