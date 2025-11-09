Svetli način
Tujina

Visoki valovi v morje odnesli 18 ljudi, trije umrli

Santa Cruz, 09. 11. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
5

Na španskem turističnem otoku Tenerife so v soboto v več ločenih incidentih, povezanih z visokimi valovi, umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Reševalci so tudi s pomočjo helikopterjev priskočili na pomoč več deset ljudem, ki so jih v razburkano morje odnesli valovi.

Plaža na Tenerifih
Plaža na Tenerifih FOTO: AP

Prvi incident se je zgodil v kraju Playa Roque de las Bodegas na severovzhodu tega med turisti priljubljenega otoka, ko je ogromen val v morje odnesel šest francoskih turistov, ki so dobili lažje poškodbe.

V soboto popoldne je v mestu Puerto de la Cruz ob severni obali otoka umrla 79-letna Nizozemka, ko so valovi s pomola v morje odnesli deset ljudi. Policija in mimoidoči so skupino rešili, ženska pa je doživela srčni napad in je ni bilo mogoče oživiti. Devet drugih so s poškodbami, nekatere od njih s hudimi, odpeljali v bolnišnico.

Na plaži El Cabezo na jugu Tenerifov so v vodi našli moškega. Reševalci so ga poskušali oživljati, vendar so ga na kraju nesreče razglasili za mrtvega.

Tretja žrtev pa je bil moški, ki je padel v vodo na plaži v severni občini La Guancha, vendar so ga ob prihodu zaradi resnosti poškodb razglasili za mrtvega, so sporočili reševalci.

Kanarski otoki, španski arhipelag ob severozahodni obali Afrike, ki vključuje Tenerife, ostajajo v stanju pripravljenosti zaradi visokih valov, ki jih povzročajo nevihte daleč v Atlantiku. Oblasti so pozvale ljudi, naj se izogibajo pomolom in plažam ter naj upoštevajo navodila reševalnih služb.

Tenerife valovi nesreča smrt Kanarski otoki
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
09. 11. 2025 16.32
Fantomske valove ni mogoče napovedovati, saj jih verjetno povzročajo zelo oddaljene nevihte, včasih tudi potresi v oceanih. Nastajajo tako na odprtem morju kot ob obalah. Neke znanstveno podprte razlage pa (še) ni, zakaj med "normalnimi" valovi kar naenkrat nastane ogromen val. To je nekaj podobnega kot vodne doline na določenih delih sveta. Največja je od konice Indije proti odprtemu Indijskemu oceanu, pa tudi ne vedo zakaj. Tudi v Sredozemskem je ena taka, a veliko manjša.
ODGOVORI
0 0
Buča hokaido
09. 11. 2025 16.19
+1
Adrenalin junkyji.
ODGOVORI
1 0
devlon
09. 11. 2025 16.05
+2
enim je vsec mal adrenalina
ODGOVORI
2 0
proofreader
09. 11. 2025 16.04
+1
A nimajo v mirju pred obalo kakšne boje in sirene, da bi opozarjali na visoke valove?
ODGOVORI
2 1
Nace Štremljasti
09. 11. 2025 15.53
+10
lepo ane,kako močno mora pihati pod kapo da greš v takem vremenu na pomol
ODGOVORI
10 0
