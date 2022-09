Visoko nosečo zaprli v zloglasno taborišče: 'Otroka bi ji lahko vzeli'

Ukrajinska vlada pravi, da ima informacije, da je z njo vse v redu in da je zadevi posvetila posebno pozornost. Marianin mož Vasilij je za njeno nosečnost z njunim prvim otrokom izvedel, ko je kot zdravnica služila na fronti in je od takrat ni videl.

Toda le nekaj tednov po tem, ko je izvedel, da bo postal oče, je Vasilij prek družbenih medijev izvedel, da so njegovo ženo ujele ruske sile.

Zaporniško taborišče Olenivka je od leta 2014 pod nadzorom ruskih oblasti v Donecku. Razmere v njem naj bi bile izredno slabe.

Sojetnica Anna Voroševa je povedala, da je morala biti Mariana ob prvem prihodu v sobi z več kot 20 drugimi zaporniki, spati pa je morala na tleh.

Ženske smo se med sabo ves čas pogovarjale in povedala nam je, da je noseča. Vsi so ji takoj poskušali pomagati-nudili so ji hrano in poskrbeli, da je dobila svež zrak, je za BBC povedala Voroševa, ki so jo izpustili julija.

Sčasoma so Mariano preselili v manjšo sobo z manj ljudmi, njeni sostanovalci pa so poskrbeli, da je lahko vsako noč spala na eni od dveh postelj v sobi. Po besedah Voroševe je bila Mariana ob prvem prihodu optimistična glede možnosti izmenjave zapornikov- vse ženske so domnevale, da bo imela zaradi nosečnosti prednost. Toda konec junija je paznik v zaporu Mariani povedal, da jo bodo izpustili šele čez najmanj mesec in pol, kar pomeni, da bo do datuma poroda ostalo le še šest tednov, preden bo izpuščena na prostost. Takrat jo je začelo vse bolj skrbeti, da bo rodila v ujetništvu, je povedala Voroševa.

"Bolnišnice in ustanove v Donecku so popolnoma odrezane od zdravstvene skupnosti, vse je v zatonu. Strah me je roditi tam," pove Mariana.

Poleg nevarnosti poroda brez ustreznih zdravstvenih storitev je Mariano skrbelo tudi, da ji bodo otroka odvzeli. Tudi Vasilij ima enake pomisleke.

"Otrok ne more biti v takšnih razmerah, zato bi ji ga lahko preprosto vzeli," je dejal.

Ena od Marianinih najboljših prijateljic Ksenija Faryna, ki je v stiku z drugimi nekdanjimi zapornicami, pravi, da so Mariani povedali, da bi jo lahko ločili od otroka, ko bo dopolnil tri leta.

Niti oblasti Donecka niti ruska obrambna vojska niso odgovorile na BBC-jeva vprašanja o Marianinem zdravju ali kaj bi se zgodilo, če bi rodila v ujetništvu.

Družina in prijatelji so za Marianino ujetništvo izvedeli iz ruskih propagandnih videoposnetkov

Marianini prijatelji in družina so za njeno ujetništvo izvedeli iz ruskih propagandnih videoposnetkov, objavljenih na družbenih omrežjih.

V enem od takih videoposnetkov, ki je bil 4. aprila objavljen na kanalu Telegram čečenskega voditelja Ramzana Kadirova, naj bi bila prikazana skupina 267 ukrajinskih marincev, ki so se predali ruskim silam. Prijatelji pravijo, da so med ujetniki prepoznali Marianin obraz.

Njena družina je takoj začela pritiskati na ukrajinsko vlado, da bi pridobila informacije, vendar so jim večkrat rekli, da morajo počakati.

"Izmenjave ujetnikov so se vrstile, vendar nisem mogel razumeti, zakaj Mariane ni bilo med njimi," je dejal njen mož Vasilij.