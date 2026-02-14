Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Visoko v zraku zapele pesti, zaradi množičnega pretepa preusmerili letalo

Manchester, 14. 02. 2026 13.16 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Pretep na letalu (X)

V javnosti je zakrožil kaotični posnetek trenutka, ko je na letalu družbe Jet2 med potniki izbruhnil pretep. Fizični obračun naj bi bil posledica rasističnih pripomb pijanega potnika. Med letom iz Turčije v Veliko Britanijo so morali tako letalo zaradi "motečih" potnikov preusmeriti v Bruselj, dva potnika pa sta zaradi tega dobila dosmrtno prepoved letenja.

Po tem, ko so iz turške Antalije poleteli proti Manchestru v Angliji, je moralo letalo zaradi incidenta nenapovedano pristati na bruseljskem letališču.

Kot poročajo tuji mediji, se je spor začel tri ure po vzletu, ko je pijani potnik druge obkladal z rasističnimi pripombami in zahteval cigarete. Besedno obračunavanje je kmalu preraslo v pretep, v katerega je bilo vpletenih več oseb, poroča beloruski portal Nexta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da se je pretep zgodil po rasističnih pripombah enega od potnikov, je za The Sun potrdil tudi eden od prisotnih, čeprav ni znano, kdo je prvi udaril s pestjo. Po besedah očividca so se napetosti še zaostrile, ko domnevno pijan moški ni mogel kupiti cigaret na krovu, zaradi česar je postal agresiven.

Člani kabinskega osebja so poskušali umiriti situacijo, a se je spor na koncu sprevrgel v fizični obračun.

Na spletu se je medtem pojavil videoposnetek kaosa na krovu letala, na katerem je slišati kričanje, vidi pa se več oseb, ki se pretepajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

New York Post piše, da je letalska družba incident opisala kot "grozljivo vedenje dveh motečih potnikov", zaradi česar so letalo preusmerili na bruseljsko letališče. "Policija ju je v Bruslju oba izkrcala, letalo pa je nato nadaljevalo pot proti Manchestru," so povedali predstavniki.

Jet2 je potrdil, da so obema moškima izdali dosmrtno prepoved letenja, od njiju pa nameravajo terjati tudi odškodnino za stroške goriva, poročajo mediji. "Kot družinam prijazna letalska družba uporabljamo pristop ničelne tolerance do motečega vedenja potnikov. Zelo nam je žal, da so to morali izkusiti tudi drugi potniki in naši sodelavci na krovu," so dodali.

letalo jet2 pretep incident

Zelenski o Putinu: Morda se vidi kot vladar, a v resnici je suženj vojne

Tekli čez avtocesto, ko sta vanje trčili dve vozili: dva umrla

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
14. 02. 2026 15.00
Haha, bjonda maha naokoli da so se še dedci raje umaknili.
Odgovori
0 0
Renee Nicole Good v spomin
14. 02. 2026 14.53
kakšne buče ...namesto da bi človeka, ki je obvladal butatega pijanca britanca nagradili z doživljenskim brezplačnim letom z jet2 ...so tudi njemu dali prepoved... Upam da ima dobrega odvetnika i stoži od jet več miljonske odškodnine...ker je bil zelo ogrožen med letom na njihovem letalu....in ostali isto...
Odgovori
-1
0 1
a res1
14. 02. 2026 14.51
Sedaj poročata že dva portala . Beloruski in ta. Angleški nič?
Odgovori
-2
0 2
Pfolca
14. 02. 2026 15.00
Hehe nisem vedel da je NYT Belruski, hvala cipec
Odgovori
0 0
iziizi
14. 02. 2026 14.50
HALLO KAJ SE GREJO VSEM PREPOVED LETENJA ADIJO PAMET
Odgovori
0 0
detect
14. 02. 2026 14.30
vemo kakšni so Angleži.
Odgovori
+6
6 0
Mean Cat
14. 02. 2026 14.13
Poroca beloruski medijski portal..🤣🤣🤣🤣.
Odgovori
-1
4 5
Verus
14. 02. 2026 14.18
🤣
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534