Visoko v zraku zapele pesti, zaradi množičnega pretepa preusmerili letalo

Po tem, ko so iz turške Antalije poleteli proti Manchestru v Angliji, je moralo letalo zaradi incidenta nenapovedano pristati na bruseljskem letališču. Kot poročajo tuji mediji, se je spor začel tri ure po vzletu, ko je pijani potnik druge obkladal z rasističnimi pripombami in zahteval cigarete. Besedno obračunavanje je kmalu preraslo v pretep, v katerega je bilo vpletenih več oseb, poroča beloruski portal Nexta.

Da se je pretep zgodil po rasističnih pripombah enega od potnikov, je za The Sun potrdil tudi eden od prisotnih, čeprav ni znano, kdo je prvi udaril s pestjo. Po besedah očividca so se napetosti še zaostrile, ko domnevno pijan moški ni mogel kupiti cigaret na krovu, zaradi česar je postal agresiven. Člani kabinskega osebja so poskušali umiriti situacijo, a se je spor na koncu sprevrgel v fizični obračun. Na spletu se je medtem pojavil videoposnetek kaosa na krovu letala, na katerem je slišati kričanje, vidi pa se več oseb, ki se pretepajo.

