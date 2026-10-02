Vivaldi prinesel preobrat na fronti: predalo naj bi se več kot 250 ruskih vojakov

Videoposnetek ruskih vojakov, ki se predajajo, je ta teden objavil tretji armadni korpus ukrajinske vojske. Na njem je videti več deset moških, ki v redu hodijo skozi gozd in tvorijo dolgo človeško verigo. S sklonjenimi glavami jih skrbno varujejo ukrajinski vojaki, ki jih nato zberejo v strnjeno skupino in izvedejo improvizirano preverjanje oziroma popis. Kot poroča BBC, na posnetku nekateri ruski vojni ujetniki pojasnjujejo, da so se predali, ker "niso želeli umreti zaman", ter opisujejo, kako so po tem, ko jim je zmanjkalo najosnovnejših zalog, jedli lubje in travo ter pili vodo iz luž.

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CNN posnetka in ukrajinskih navedb o predaji ne mogel neodvisno preveriti, vendar so nekateri vplivni ruski vojaški blogerji izrazili zaskrbljenost zaradi nedavnega ukrajinskega napredovanja ter od ruskega vodstva zahtevali odgovore glede poročil o napakah v poveljevanju in pomanjkanju oskrbe, ki naj bi privedla do predaj. Ukrajinci so vojaško akcijo poimenovali "operacija Vivaldi", v veliki meri pa je za njo zaslužna inovativna uporaba tehnologije s strani Ukrajine, zlasti zračnih in kopenskih dronov ter oklepnih transporterjev. Med eno od napadalnih operacij je ukrajinski vojski uspelo odvreči robotske sisteme, opremljene s težkim orožjem, več kot deset kilometrov za ruske obrambne črte, je povedal Andrij Bilecki, poveljnik tretjega armadnega korpusa. Upravljali so jih iz poveljniških centrev globoko na ozemlju, ki ga nadzoruje Ukrajina, zato so kopenski droni lahko napadli ruske enote iz nepričakovane smeri. Nebo nad Ukrajino je že več leto prepredeno z droni, kar predstavlja tako veliko grožnjo pehoti, da je Ukrajince prisililo, da je kopenske robote vključila v svoj vojaški arzenal. Te je težke opaziti in tudi težje prestreči, v primerjavi z zračnimi droni pa lahko delujejo v vseh vremenskih razmerah in prenašajo precej večji tovor.

A operacija Vivaldi predstavlja prvi znani primer, ko so uspeli udariti za ruskimi obrambnimi črtami. Rusija sicer s skoraj neprekinjenimi zračnimi napadi obstreljuje ukrajinska mesta in izkorišča kritično pomanjkanje raket za zračno obrambo v Kijevu. Predvsem zadnji štirje meseci so bili med najbolj smrtonosnimi za ukrajinske civiliste od začetka ruske invazije leta 2022.

Rusija nekaj ozemlja zavzela a več ozemlja izgubila

Tretji armandi korpus je tudi stare oklepnike za prevoz vojakov iz sovjetskega obdobja predelal v "brezpilotna kamikaze kopenska vozila". Napolnili so jih z eksplozivom in jih poslali proti ruskim utrdbam, zaradi česar jih je ukrajinska vojska poimenovala "trojanski tanki". Po treh mesecih majhnega, a vztrajnega ruskega napredovanja se je septembra razmerje obrnilo, saj je Rusija izgubila več ukrajinskega ozemlja, kot ga je zavzela.

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