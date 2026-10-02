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Vivaldi prinesel preobrat na fronti: predalo naj bi se več kot 250 ruskih vojakov

Kijev/Moskva, 02. 10. 2026 17.58 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Zajeti ruski vojaki

Drzna ukrajinska operacija, v kateri naj bi za sovražnikove črte prodrli roboti in z eksplozivi naloženi oklepniki, naj bi privedla do zajetja več kot 250 ruskih vojakov, trdi Kijev. Ukrajinska vojska naj bi s tem v okviru protiofenzivne operacije z imenom "Vivaldi" postopoma pridobivala ozemlje, ki ga je Rusija zavzela v vzhodni ukrajinski regiji Donbas.

Videoposnetek ruskih vojakov, ki se predajajo, je ta teden objavil tretji armadni korpus ukrajinske vojske. Na njem je videti več deset moških, ki v redu hodijo skozi gozd in tvorijo dolgo človeško verigo. S sklonjenimi glavami jih skrbno varujejo ukrajinski vojaki, ki jih nato zberejo v strnjeno skupino in izvedejo improvizirano preverjanje oziroma popis.

Kot poroča BBC, na posnetku nekateri ruski vojni ujetniki pojasnjujejo, da so se predali, ker "niso želeli umreti zaman", ter opisujejo, kako so po tem, ko jim je zmanjkalo najosnovnejših zalog, jedli lubje in travo ter pili vodo iz luž.

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CNN posnetka in ukrajinskih navedb o predaji ne mogel neodvisno preveriti, vendar so nekateri vplivni ruski vojaški blogerji izrazili zaskrbljenost zaradi nedavnega ukrajinskega napredovanja ter od ruskega vodstva zahtevali odgovore glede poročil o napakah v poveljevanju in pomanjkanju oskrbe, ki naj bi privedla do predaj.

Ukrajinci so vojaško akcijo poimenovali "operacija Vivaldi", v veliki meri pa je za njo zaslužna inovativna uporaba tehnologije s strani Ukrajine, zlasti zračnih in kopenskih dronov ter oklepnih transporterjev.

Med eno od napadalnih operacij je ukrajinski vojski uspelo odvreči robotske sisteme, opremljene s težkim orožjem, več kot deset kilometrov za ruske obrambne črte, je povedal Andrij Bilecki, poveljnik tretjega armadnega korpusa. Upravljali so jih iz poveljniških centrev globoko na ozemlju, ki ga nadzoruje Ukrajina, zato so kopenski droni lahko napadli ruske enote iz nepričakovane smeri. 

Nebo nad Ukrajino je že več leto prepredeno z droni, kar predstavlja tako veliko grožnjo pehoti, da je Ukrajince prisililo, da je kopenske robote vključila v svoj vojaški arzenal. Te je težke opaziti in tudi težje prestreči, v primerjavi z zračnimi droni pa lahko delujejo v vseh vremenskih razmerah in prenašajo precej večji tovor.

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A operacija Vivaldi predstavlja prvi znani primer, ko so uspeli udariti za ruskimi obrambnimi črtami.

Rusija sicer s skoraj neprekinjenimi zračnimi napadi obstreljuje ukrajinska mesta in izkorišča kritično pomanjkanje raket za zračno obrambo v Kijevu. Predvsem zadnji štirje meseci so bili med najbolj smrtonosnimi za ukrajinske civiliste od začetka ruske invazije leta 2022.

Rusija nekaj ozemlja zavzela a več ozemlja izgubila

Tretji armandi korpus je tudi stare oklepnike za prevoz vojakov iz sovjetskega obdobja predelal v "brezpilotna kamikaze kopenska vozila". Napolnili so jih z eksplozivom in jih poslali proti ruskim utrdbam, zaradi česar jih je ukrajinska vojska poimenovala "trojanski tanki".

Po treh mesecih majhnega, a vztrajnega ruskega napredovanja se je septembra razmerje obrnilo, saj je Rusija izgubila več ukrajinskega ozemlja, kot ga je zavzela.

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Strokovnjaki z ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), ki spremlja dogajanje v konfliktu, so izračunali, da so ruske sile septembra zavzele približno 175 kvadratnih kilometrov ozemlja, medtem ko so drugod izgubile 256 kvadratnih kilometrov.

Operacija Vivaldi je pri tem odigrala ključno vlogo, uspehe operacije je pohvalil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dejal je, da je bilo ponovno zavzetih 176 kvadratnih kilometrov ozemlja, od začetka operacije pa naj bi bilo 5000 ruskih vojakov ranjenih ali ubitih.

Izgube niso neopažene v Rusiji. Rybar, eden najvidnejših proruskih vojaških blogerjev, je na Telegramu kritiziral "slabšanje" razmer in dejal, da bodo ruske enote zdaj "prisiljene reorganizirati svojo logistiko in prilagoditi tempo napredovanja proti Slovjansku in Kramatorsku".

Ruski predsednik Vladimir Putin si prizadeva zavzeti ukrajinsko regijo Donbas, a del ukrajinske obrambne linije predstavlja pomembno oviro pri doseganju tega cilja. Sicer je na moskovskem razpravnem forumu dejal, da je ukrajinski odpor zaman.

A operacija Vivaldi postavlja Putinove trditve pod vprašaj. Moskva sicer napreduje na vzhodu, vendar je to napredovanje drago in počasno. Po ocenah zahodnih obveščevalnih služb Rusija izgubi približno 40.000 vojakov na mesec. ISW je izračunal, da ruske sile ob sedanjem tempu napredovanja "ne bi zavzele preostanka Donbasa pred letom 2032, če jim ga bo sploh uspelo zavzeti".

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