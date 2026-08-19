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Vklenjen pobegnil policistom sredi belega dne

Zagreb, 19. 08. 2026 06.36 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.V.
Vklenjen moški

Hrvaška policija je v lovu za 47-letnim zapornikom, ki je pobegnil pred okrožnim sodiščem v Veliki Gorici. Moškemu je bil odrejen enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja nasilja v družini.

"Osumljenec je danes okoli 14.30 pobegnil iz stavbe okrožnega sodišča v Veliki Gorici, potem ko mu je dežurni preiskovalni sodnik zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja odredil enomesečni pripor," je po poročanju Net.hr povedala tiskovna predstavnica okrožnega sodišča v Veliki Gorici Kornelija Kallay Blažeković.

Po policijskih informacijah se je 47-letnik izmuznil policistu, ki naj bi ga po odredbi preiskovalnega sodnika odpeljal v zapor v Zagrebu. Medtem ko so ga vodili v službeno vozilo, se je osumljenec, čeprav zvezan, uspel osvoboditi in pobegniti. Blažekovićeva je povedala, da je bil moški nizke in krhke postave ter da je zato zelo hitro pobegnil. Po njenih besedah bi moral biti še vedno vklenjen.

Tiskovna predstavnica pravi, da je osumljenec "utemeljeno osumljen" kaznivih dejanj neizvršitve sodne odločbe in kršitve otrokovih pravic.

"Iz zapora je bil izpuščen 14. avgusta, 15. avgusta pa je na Facebooku objavljal neprimerne vsebine iz družinskega življenja in komentarje o preteklih kazenskih postopkih zoper svojo bivšo zunajzakonsko partnerko, zato je državno tožilstvo preiskovalnemu sodniku predlagalo odreditev preiskovalnega pripora zaradi neizvršitve sodne odločbe, saj obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja," je pojasnila. 47-letnik je pred tem prestajal zaporno kazen štirih let in osmih mesecev.

Po pobegu so takoj obvestili nujno policijsko službo, ki se je odpravila k bivši partnerki 47-letnika, da bi ji zagotovila zaščito. Po besedah predsednice sodišča bodo ona in njeni otroci do nadaljnjega, torej dokler ubežnika ne najdejo, pod policijskim varstvom.

Iskanje pa je bilo razširjeno na območje Velike Gorice in Novega Zagreba, ki naj bi bila njegova območja gibanja. Tiskovna predstavnica okrožnega sodišča je potrdila, da jih je policija obvestila, da iskanje osumljenca še vedno poteka, poroča Index.hr.

Hkrati policija ugotavlja vse okoliščine, v katerih je 47-letniku uspelo pobegniti. V okviru tega preiskujejo tudi dejanja policista, ki je bil zadolžen za njegov transport v zapor.

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