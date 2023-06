Vklesani imeni v rimski Kolosej: kriva naj bi bila turista iz Britanije

Italijanska policija je sporočila, da je na fotografijah identificirala moškega, ki je na zidove rimskega Koloseja vklesal imeni, ter žensko, ki je bila ob njem. Italijanske oblasti sicer njunih imen niso razkrile, so pa to naredili britanski mediji. Šlo naj bi namreč za turista z Otoka, inštruktorja fitnesa in lastnico podjetja s športno prehrano.

Oblasti v Italiji so verjamejo, sta v rimski Kolosej prejšnji teden svoji imeni vklesala turista iz Velike Britanije. Identifikacijo so po poročanju Euronewsa opravili s primerjavo fotografij. "Postopek je v fazi pred predhodne obravnave, zato se mora osumljenca do pravnomočnosti šteti za nedolžna," so zapisali v sporočilu za javnost. Britanski mediji medtem poročajo, da naj bi šlo za 27-letnega inštruktorja fitnesa Ivana Dmitrova, ki naj bi bil rojen v Bolgariji. S svojim dolgoletnim dekletom, 33-letno Hayley Bracey, naj bi živela v bližini mesta Bristol na jugozahodu Anglije. Brace naj bi imela v lasti podjetje s športno prehrano.

Italijanski minister za kulturo Gennaro Sangiuliano je dejal, da je njuno dejanje "užalilo vse tiste, ki cenijo vrednost arheologije, spomenikov in zgodovine". "Upam, da bo pravici zadoščeno," je dodal ter omenil stroge zakone. Veseli se namreč parlamentarne razprave o zaostritvi zakonov za kaznovanje tistih, ki uničujejo arheološko dediščino. "Tisti, ki bodo uničevali, bodo tudi plačali," je zagotovil ter dodal, da se bo ministrstvo, če bo oseba privedena pred sodišče, razglasilo za oškodovano stranko. Željo po tem, da bi turista doletela kazen, je izrazila tudi italijanska ministrica za turizem Daniela Santanche. "Tako bo razumel težo svojega dejanja," je dejala.

Najbolj priljubljena turistična atrakcija Italije, skoraj 2000 let star Kolosej, je sicer del Unescovega seznama svetovne dediščine in eden najbolj znanih simbolov cesarskega Rima. Prav na njegove zidove pa se je turist odločil vklesati svoje ime in ime dekleta. Posnetek njegovega dejanja je hitro zakrožil po spletu, od objave pa je prejel že več kot 1500 ogledov.