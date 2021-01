Zanikal koronavirus in poskušal odpeljati bolnika v kritičnem stanju

Bolnik je bil, kot so pojasnili zdravniki, v kritičnem stanju. Leigh se je z njimi zapletel v 20 minutni pogovor, v katerem je zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, ki so medtem skrbeli za hudo bolne paciente, prepričeval, da ni dokazov, da obstaja novi koronavirus.

Moški je kasneje na družbenem omrežju tudi objavil posnetek dogajanja, a ga je Youtube medtem že odstranil. Na posnetku, kot pišejo britanski mediji, vidimo bolnika, ki hlasta za zrakom. Leigh pa med tem njega in njegovo družino prepričuje, da zahtevajo, da ga odpustijo iz bolnišnice in da mu namesto zdravljenja z ventilatorjem predpišejo terapijo z vitamini.

Zdravniki so pacientu, ki ga je želel teoretik zarote odpeljati iz bolnišnice in je v nekem trenutku tudi sam kljub težkemu dihanju odstranil masko s kisikom in zaprosil, da ga odpustijo domov, pojasnili, da odklopa z ventilatorja in poti domov v takšnem stanju ne bi preživel, in so ga le prepričali v nadaljevanje zdravljenja. Moškega, ki je ogrožal bolnike in zdravstveno osebje, pa je morala iz bolnišnice odstraniti varnostna služba. O dogodku je bila obveščena tudi lokalna policija, ki vodi postopek.