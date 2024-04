Vlada v izgnanstvu nad prestolnico poslala 29 dronov z eksplozivi

V Mjanmaru že nekaj časa vre med dvema skupinama. Februarja 2021 je mjanmarska vojaška hunta strmoglavila demokratično izvoljeno vlado in z vojaškim udarom prevzela oblast. Država je po tem zašla v globoke družbene, politične in gospodarske pretrese, saj je hunta izvajala brutalne kampanje proti domnevnim nasprotnikom. Od množičnih pobojev, samovoljnih aretacij, mučenja, spolnega nasilja in drugih vrst zlorab ... Mjanmarska vojaška hunta ne pozna meja.

Od lanskega oktobra pa so se razmere še zaostrile, spopadi med vojsko in oboroženimi opozicijskimi skupinami so se okrepili in razširili po večjem delu Mjanmara. Zdaj civilno prebivalstvo živi v strahu, državo pa je prevzela humanitarna kriza. Po podatkih Združenih narodov je bilo ubitih na tisoče ljudi, okoli 2,6 milijona ljudi pa je razseljenih.

V zadnjih mesecih se vlada sooča z vse učinkovitejšim nasprotovanjem vladavini in zahvaljujoč oboroženim odporniškim skupinam so izgubili veliko območja, piše BBC. Zdaj pa je opozicija udarila še na mjanmarsko prestolnico in nad njo poslala 29 dronov, oboroženih z eksplozivom. Sedem dronov je sicer vojski uspelo sestreliti.