Izpuščen oporečnik: Budnica ob petih, pisalo in papir sem imel uro na dan

Kara-Murza, ki je tudi britanski državljan, je bil obsojen veleizdaje in na 25 let zapora zaradi ostrega in vztrajnega kritiziranja ruskega predsednika Vladimirja Putina ter invazije na Ukrajino.

Prejšnji teden, ko je stekla nenadna izmenjava osmih ruskih disidentov, so stražarji vdrli v njegovo celico. "Mislil sem, da me bodo odpeljali ven in me ustrelili," priznava in dodaja, da so mu pred kratkim naročili tudi, naj podpiše prošnjo za pomilostitev, a je podpis zavrnil, saj da za milost Putina, ki ga označuje za diktatorja, morilca in uzurpatorja, ne bo prosil.

Tik pred izmenjavo so ga premestili v zloglasni zapor v Moskvi, pet dni kasneje so ga z avtobusom, na katerem je zagledal še druge disidente, odpeljali na letališče. Vsak disident je imel ob sebi pripadnika ruske varnostne službe, ki so imeli na glavi črne maske.

Prek mikrofona na avtobusu so jim sporočili, da bodo izvedli izmenjavo zapornikov, več podrobnosti pa jim niso razkrili. "Nihče nas ni vprašal za soglasje. Na letalo so nas naložili kot živino in nato smo odleteli." Ciljna destinacija – Nemčija, kjer je pristal v civilnih oblačilih in natikačih, ki jih je uporabljal v zaporniški kopalnici.

Ko je letalo z zaporniki vzletelo iz Rusije, mu je stražar rekel, naj pogleda skozi okno, saj je najverjetneje zadnjič, ko lahko vidi domovino. "Rekel se mu: Sem zgodovinar, zato sem prepričan, da se bom v svojo domovino vrnil. In to veliko hitreje, kot si misliš."