Lukašenko pri Putinu: Pripadniki Wagnerja me prosijo za izlet na Poljsko

V ruskem mestu Sankt Peterburg sta se sestala predsednika Rusije in Belorusije, Vladimir Putin in Aleksander Lukašenko. To je njuno prvo srečanje v živo, odkar je Lukašenko junija posredoval pri končanju upora ruske najemniške vojaške skupine Wagner. Putin je Lukašenku dejal, da je ukrajinska protiofenziva proti Rusiji spodletela.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Spremenil sem nekaj svojih načrtov," je Putin dejal ob srečanju z beloruskim kolegom Lukašenkom v Konstantinovski palači v Sankt Peterburgu. Dodal je, da bosta za pogovore "porabila dan in pol, morda dva dni". Voditelja se bosta po Putinovih besedah med drugim pogovarjala o varnosti v Vzhodni Evropi. Putin je Lukašenku zagotovil, da je trenutna ukrajinska protiofenziva spodletela. "Protiofenzive ni," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Lukašenko, preden ga je Putin prekinil z besedami: "Obstaja, vendar je propadla." icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Lukašenko o pripadnikih Wagnerja: Zanima jih, če lahko gredo na Zahod Beloruski voditelj je dejal tudi, da nadzorujejo borce skupine Wagner, ki se po junijskem spodletelem uporu proti vojaškemu vodstvu v Moskvi nahajajo na ozemlju njegove države. "Zanima jih, če lahko gredo na Zahod, prosijo me za dovoljenje, da gredo na izlet na Poljsko, v Varšavo, v Rzeszow. Seveda pa jih zadržujem v osrednji Belorusiji, kot smo se dogovorili," je Lukašenko še dejal Putinu. Predsednika Rusije in Belorusije sta po uvodnih pogovorih pozdravila množico ljudi v ruskem mestu Kronštadt na otoku Kotlin. Ruski časnik Kommersant je objavil videoposnetek, na katerem pozirata za fotografije, v bližini pa stojijo telesni stražarji.