Vladna loterija: naključno izbrali 100.000 mladih in jim znižali dohodnino

Ljubljana , 17. 12. 2025 16.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tisa Stergel
Davki

Norveška vlada pa se je spodbujanja zaposlenosti mladih lotila na precej inovativen način - z davčno loterijo. Naključno so izbrali sto tisoč ljudi, starih od 20 do 35 let, ki jim bo država v obdobju petih let bistveno znižala dohodnino. V povprečju bodo v enem letu privarčevali nekaj več kot dva tisoč evrov. Tisti, ki več zasluži, bo tudi manj privarčeval, v loterijo pa so se lahko prijavili tisti, ki ne zaslužijo več kot 57 tisoč evrov na leto. Kakšni so cilji vlade, odzivi mladih in pomisleki?

Ko je vlada odprla prijave za loterijo, je nastala evforija. V poplavi prijav je bila tudi Maxova, ki se je očitno rodil pod srečno zvezdo. Cilj tega pilotnega projekta pa ugotoviti, ali bi takšne finančne spodbude vplivale na to, da bi bilo na trgu delovne sile več mladih. Običajni arzenal se ni izkazal za učinkovitega, razlaga nekdanji mož NATA, zato se je kot finančni minister zavzel za kreativnejšo davčno politiko.

FOTO: Shutterstock

Jens Stoltenberg, norveški finančni minister: "Bistvo je, da po tem opravljenem znanstvenem eksperimentu izvemo, kaj moramo narediti, da bi se mladi zaposlovali. Desetletja so se številne vlade ukvarjale s tem, uspešni pa smo bili le do neke meje. Zato potrebujemo nove strategije in novo znanje, kar nameravamo doseči s tem eksperimentom." 

Kako težko je danes dobiti službo, pa je vprašanje, ki se ga loterija ne loteva in ga tudi ne bo rešila, se strinjajo kritiki vladnega projekta ob še enem pomisleku: loterija ne deluje po načelu enakosti.

Skeptiki obenem izpostavljajo, da bi morali loterijo usmeriti v regije, kjer so razmere najbolj kritične. Na severu živi tako malo prebivalcev, razlagajo, da je ogrožena že nacionalna varnost. A vlada o tovrstnih načrtih še ne razmišlja.

"V načrtu imamo, da bi projekt razširili na vse mlade ljudi in morda na višje dohodkovne razrede." Iz proračuna bo vlada za projekt namenila nekaj več kot 40 milijonov evrov.

norveška dohodnina loterija

