Vladne zgradbe v plamenih, na ulici vojaška vozila

Nov val protestov, ki je izbruhnil v torek, je bil posledica nezadovoljstva študentov zaradi visokih stroškov študija, slabih razmer na univerzah in mračnih zaposlitvenih obetov. Protestom so se pridružili tudi tisti, ki nasprotujejo vladi premierja Edija Rame, ki so ga spremljale obtožbe o korupciji in zahteve po njegovem odstopu.
V sredo so protestniki napadli več državnih institucij, med drugim ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za gospodarstvo. Po poročanju albanskega novičarskega portala Shqiptarja.com je bilo napadenih vsaj osem državnih institucij, v več ministrstvih pa so izbruhnili požari. Poškodovane so bile tudi banke, trgovine in druga zasebna lastnina.
Protestniki so razbijali okna, prevračali zabojnike za smeti, na ulicah zažigali predmete in metali molotovke. Policija je za razgon množic uporabila solzivec in vodne topove.
Med nemiri na ulicah Tirane so na videoposnetku zabeležili konvoj vozil, ki so ga albanski mediji označili za vojaškega. Posnetek so objavili albanski mediji CNA in Gazeta Fjala, pri čemer so navedli, da so se vojaška vozila pojavila prav v trenutku, ko so se protesti začeli stopnjevati.
Zaenkrat ni uradne potrditve, da je bila albanska vojska napotena za obvladovanje protestov, prav tako pa ni znano, zakaj so bila vozila na ulicah.
Albanska policija je danes sporočila, da je zaradi nasilja med včerajšnjimi protesti aretirala 55 ljudi, proti 98 drugim osebam pa je sprožila kazenske postopke. Med aretiranimi sta tudi dva mladoletnika, stara 15 in 17 let.
Po navedbah, na katere se sklicujejo mednarodni mediji, je bilo v nemirih ranjenih najmanj 23 policistov in šest civilistov. Albanski mediji so poročali tudi o večjem številu ranjenih policistov v kasnejših spopadih.
Protesti se nadaljujejo tudi danes. Študenti in dijaki so bojkotirali pouk ter se znova podali na ulice Tirane. Nekateri protestniki so se odpravili proti parlamentu, kjer jih je policija razgnala. Kot poroča novičarski portal Shqiptarja.com, je policija uporabila tudi solzivec, ko so se protestniki znova zbrali pred ministrstvom za šolstvo.
Protesti so se razširili tudi v druga mesta. V Elbasanu, Skadru in Draču so pouk bojkotirali tudi nekateri učenci in študenti.
Rama ne namerava odstopiti
Albanski premier Edi Rama je zavrnil zahteve protestnikov, naj odstopi. "Kar zadeva pozive k mojemu odstopu – vlade se menjajo na demokratičnih volitvah. Lani smo imeli volitve, ne revolucije," je Rama zapisal v odzivu za tiskovno agencijo Reuters.
Dejal je, da je pripravljen razpravljati o vprašanjih, povezanih z izobraževanjem, vendar je obsodil napade na institucije in uničevanje premoženja. "Napadi na institucije, uničevanje javnega premoženja in ogrožanje javne varnosti nimajo nikakršne zveze z upravičenimi zahtevami študentov," je dejal.
Rama je na oblasti od leta 2013, na lanskih parlamentarnih volitvah pa si je zagotovil četrti mandat.
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