Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vladne zgradbe v plamenih, na ulici vojaška vozila

Tirana, 15. 10. 2026 14.19 pred 18 minutami 3 min branja 4

Avtor:
M.V.
Protesti v Albaniji

V Albaniji so protivladni protesti prerasli v nasilne spopade s policijo. V Tirani so protestniki zanetili požare na delih vladnih poslopij in bank, razbili izložbe ter policiste obmetavali s kamni. Policija se je odzvala s solzivcem in vodnimi topovi, aretiranih je bilo 55 ljudi.

Nov val protestov, ki je izbruhnil v torek, je bil posledica nezadovoljstva študentov zaradi visokih stroškov študija, slabih razmer na univerzah in mračnih zaposlitvenih obetov. Protestom so se pridružili tudi tisti, ki nasprotujejo vladi premierja Edija Rame, ki so ga spremljale obtožbe o korupciji in zahteve po njegovem odstopu.

V sredo so protestniki napadli več državnih institucij, med drugim ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za gospodarstvo. Po poročanju albanskega novičarskega portala Shqiptarja.com je bilo napadenih vsaj osem državnih institucij, v več ministrstvih pa so izbruhnili požari. Poškodovane so bile tudi banke, trgovine in druga zasebna lastnina.

Protestniki so razbijali okna, prevračali zabojnike za smeti, na ulicah zažigali predmete in metali molotovke. Policija je za razgon množic uporabila solzivec in vodne topove.

Med nemiri na ulicah Tirane so na videoposnetku zabeležili konvoj vozil, ki so ga albanski mediji označili za vojaškega. Posnetek so objavili albanski mediji CNA in Gazeta Fjala, pri čemer so navedli, da so se vojaška vozila pojavila prav v trenutku, ko so se protesti začeli stopnjevati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaenkrat ni uradne potrditve, da je bila albanska vojska napotena za obvladovanje protestov, prav tako pa ni znano, zakaj so bila vozila na ulicah.

Albanska policija je danes sporočila, da je zaradi nasilja med včerajšnjimi protesti aretirala 55 ljudi, proti 98 drugim osebam pa je sprožila kazenske postopke. Med aretiranimi sta tudi dva mladoletnika, stara 15 in 17 let.

Po navedbah, na katere se sklicujejo mednarodni mediji, je bilo v nemirih ranjenih najmanj 23 policistov in šest civilistov. Albanski mediji so poročali tudi o večjem številu ranjenih policistov v kasnejših spopadih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Protesti se nadaljujejo tudi danes. Študenti in dijaki so bojkotirali pouk ter se znova podali na ulice Tirane. Nekateri protestniki so se odpravili proti parlamentu, kjer jih je policija razgnala. Kot poroča novičarski portal Shqiptarja.com, je policija uporabila tudi solzivec, ko so se protestniki znova zbrali pred ministrstvom za šolstvo.

Protesti so se razširili tudi v druga mesta. V Elbasanu, Skadru in Draču so pouk bojkotirali tudi nekateri učenci in študenti.

Rama ne namerava odstopiti

Albanski premier Edi Rama je zavrnil zahteve protestnikov, naj odstopi. "Kar zadeva pozive k mojemu odstopu – vlade se menjajo na demokratičnih volitvah. Lani smo imeli volitve, ne revolucije," je Rama zapisal v odzivu za tiskovno agencijo Reuters.

Dejal je, da je pripravljen razpravljati o vprašanjih, povezanih z izobraževanjem, vendar je obsodil napade na institucije in uničevanje premoženja. "Napadi na institucije, uničevanje javnega premoženja in ogrožanje javne varnosti nimajo nikakršne zveze z upravičenimi zahtevami študentov," je dejal.

Rama je na oblasti od leta 2013, na lanskih parlamentarnih volitvah pa si je zagotovil četrti mandat.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
albanija protesti tirana študenti korupcija

Napovedujejo se naporni tedni v pogajanjih o prihodnjem proračunu EU

Napaka med polnjenjem bazena iz hotela pregnala goste: 21 oseb k zdravniku

24ur.com Kmetje znova zavzeli bruseljske ulice: slišijo se eksplozije, policija uporabila solzivec
24ur.com Protestniki nad policiste s kamni, steklenicami in pirotehničnimi sredstvi
24ur.com Ponovitev rumenih jopičev? Pariz tudi sinoči odet v plamene in solzivec
24ur.com Buenos Aires v plamenih: 'Branili bomo državo'
24ur.com V Franciji pokopali najstnika, čigar smrt je sprožila nasilne proteste
24ur.com Mineva leto dni, odkar so policisti s solzivcem zadimili Ljubljano
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1D10T
15. 10. 2026 15.04
koji cukrac, se zgodi, da ludekov na tem svetu, več ni
Odgovori
0 0
Dr Dre
15. 10. 2026 15.00
Čas je da Trump po vzoru iz Grčije tam menja oblast, ki bo ga ugogala. To več ni za nikamor, da bodo proti interesom družine Trump...
Odgovori
+3
3 0
Blue Dream
15. 10. 2026 14.59
Hare Rama hare Jufka
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Petkrat je izgubila otroka. Potem pa je morala poslušati še to vprašanje
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Pri 52 letih pričakuje tretjega otroka: slavna oskarjevka presenetila z veselo novico
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
Duhovnik je njeno odločitev označil za smrtni greh
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
"Otrok ni zamenljiv. Tudi če imamo druge otroke, boli"
zadovoljna
Portal
Slavni igralec je postal neprepoznaven
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Stara ljubezen se vrača: 3 znamenja, za katera zgodba še ni končana
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Nemir, težave s koncentracijo, raztresenost: gre za ADHD ali tesnobo? Morda oboje?
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Znanstveniki našli povezavo med visokim krvnim tlakom in obrabo hrustanca
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja raziskava
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
Zakaj vas napenja in kdaj je čas za obisk zdravnika
cekin
Portal
548 evrov. Toliko lahko stane ena odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Ministrstvo za pravosodje bi z zakonom zožilo krog nujnih dedičev
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Z enako sončno elektrarno pridobijo precej več in sedaj je jasno, kako
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Katera alkoholna pijača najbolj obremenjuje jetra?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Usoda nekdanje spremljevalke princa Harryja: Kako živi danes?
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Zakaj v prepiru vedno napadeš nazaj? Razkrivamo psihologijo obrambe
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
Analiza trga: So ti meseci najugodnejši za nakup avta?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
To napako pri pripravi govedine dela ogromno ljudi, tudi v MasterChefu
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
94-letna Stanka z vnukinjo v Kanadi peče slovenske dobrote: njuni videi osvajajo splet
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Hitro kosilo iz manj kot 5 sestavin: preprosta italijanska jed, ki nas reši lakote
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
voyo
Portal
Predsedniška igra
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009