Vladne zgradbe v plamenih, na ulici vojaška vozila

Nov val protestov, ki je izbruhnil v torek, je bil posledica nezadovoljstva študentov zaradi visokih stroškov študija, slabih razmer na univerzah in mračnih zaposlitvenih obetov. Protestom so se pridružili tudi tisti, ki nasprotujejo vladi premierja Edija Rame, ki so ga spremljale obtožbe o korupciji in zahteve po njegovem odstopu.

V sredo so protestniki napadli več državnih institucij, med drugim ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za notranje zadeve in ministrstvo za gospodarstvo. Po poročanju albanskega novičarskega portala Shqiptarja.com je bilo napadenih vsaj osem državnih institucij, v več ministrstvih pa so izbruhnili požari. Poškodovane so bile tudi banke, trgovine in druga zasebna lastnina.

Protestniki so razbijali okna, prevračali zabojnike za smeti, na ulicah zažigali predmete in metali molotovke. Policija je za razgon množic uporabila solzivec in vodne topove.

Med nemiri na ulicah Tirane so na videoposnetku zabeležili konvoj vozil, ki so ga albanski mediji označili za vojaškega. Posnetek so objavili albanski mediji CNA in Gazeta Fjala, pri čemer so navedli, da so se vojaška vozila pojavila prav v trenutku, ko so se protesti začeli stopnjevati.