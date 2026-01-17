Naslovnica
Tujina

Vladno letalo strmoglavilo: iščejo razbitine, 11 oseb pogrešanih

Makassar, 17. 01. 2026 16.08 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
Ne.M.
Letalo

Letalo, ki ga upravlja indonezijsko ministrstvo za pomorstvo in ribištvo, je strmoglavilo v gorah severno od Makassarja. Letalo je izginilo z radarja med letom nad oceanom, na krovu pa je bilo skupno 11 ljudi, od tega osem članov posadke in trije potniki.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo ekipe, ki iščejo razbitine letala na gorskem terenu. Nesreča se je zgodila po tem, ko je letalo prejelo navodila od kontrolorjev zračnega prometa, naj pristane, poroča Simpleflying.com. Letalo, staro 25 let, se je zrušilo v gorah Nacionalnega parka Bantimurung–Bulusaraung, pri čemer je k nesreči verjetno prispevala gosta megla. O potnikih trenutno ni informacij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo je vzletelo iz Yogyakarte proti letališču Sultan Hasanuddin v Makassarju in je bilo v zraku več kot tri ure, preden je izginilo z radarja približno 20 km severovzhodno od letališča.

Kontrolorji zračnega prometa so opazili, da letalo ni sledilo pravilni pristajalni poti, zato so pilotu dali več navodil, a jih ni upošteval. Ko je bila komunikacija prekinjena, je kontrola zračnega prometa razglasila izredne razmere in poslala iskalno-reševalne ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo naj bi strmoglavilo v bližini Leang-Leanga med okrožjema Maros in Pangkep. Iskalno-reševalne ekipe so bile nemudoma poslane na območje, vendar slaba vidljivost otežuje njihovo iskanje. Dostop do razbitin otežuje tudi gorsko območje. 

