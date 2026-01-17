Vladno letalo strmoglavilo: iščejo razbitine, 11 oseb pogrešanih

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo ekipe, ki iščejo razbitine letala na gorskem terenu. Nesreča se je zgodila po tem, ko je letalo prejelo navodila od kontrolorjev zračnega prometa, naj pristane, poroča Simpleflying.com . Letalo, staro 25 let, se je zrušilo v gorah Nacionalnega parka Bantimurung–Bulusaraung, pri čemer je k nesreči verjetno prispevala gosta megla. O potnikih trenutno ni informacij.

Letalo je vzletelo iz Yogyakarte proti letališču Sultan Hasanuddin v Makassarju in je bilo v zraku več kot tri ure, preden je izginilo z radarja približno 20 km severovzhodno od letališča.

Kontrolorji zračnega prometa so opazili, da letalo ni sledilo pravilni pristajalni poti, zato so pilotu dali več navodil, a jih ni upošteval. Ko je bila komunikacija prekinjena, je kontrola zračnega prometa razglasila izredne razmere in poslala iskalno-reševalne ekipe.