Vlado bo vodila 'japonska železna lady'

Spodnji dom japonskega parlamenta je Sanai Takaichi iz vrst vladajoče liberalno-demokratske stranke (LDP) imenoval za premierko. Prva ženska na čelu japonske vlade, ki je bila nepričakovano imenovana že v prvem krogu glasovanja, bo položaj uradno prevzela po srečanju z cesarjem.

Pot za imenovanje 64-letne predsednice LDP Sanai Takaichi za premierko se je odprla, ko sta LDP in japonska stranka za inovacije (JIP) v ponedeljek podpisala nov koalicijski dogovor. Podpis dogovora je sledil razpadu vladajoče japonske koalicije pred nekaj več kot enim tednom, ko je koalicijski partner Komeito izstopil iz zavezništva z LDP. S tem je bilo pod vprašaj postavljeno imenovanje Takaichi na položaj premierke, saj njena stranka nima večine v parlamentu.

Sanai Takaichi FOTO: AP icon-expand

Takaichi je v 465-članskem spodnjem domu parlamenta osvojila 237 glasov, še danes pa naj bi si pred prisego večino zagotovila tudi v manj močnem zgornjem domu. Takaichi je predsednica vlade postala v tretjem poskusu. Je četrta predstavnica na čelu japonske vlade iz vrst LDP v zadnjih petih letih.

Nekoč bobnala v heavy metal skupini, zdaj se zgleduje po Margaret Thatcher