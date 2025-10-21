Svetli način
Vlado bo vodila 'japonska železna lady'

Tokio, 21. 10. 2025 08.05 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA , M.P.
Spodnji dom japonskega parlamenta je Sanai Takaichi iz vrst vladajoče liberalno-demokratske stranke (LDP) imenoval za premierko. Prva ženska na čelu japonske vlade, ki je bila nepričakovano imenovana že v prvem krogu glasovanja, bo položaj uradno prevzela po srečanju z cesarjem.

Pot za imenovanje 64-letne predsednice LDP Sanai Takaichi za premierko se je odprla, ko sta LDP in japonska stranka za inovacije (JIP) v ponedeljek podpisala nov koalicijski dogovor.

Podpis dogovora je sledil razpadu vladajoče japonske koalicije pred nekaj več kot enim tednom, ko je koalicijski partner Komeito izstopil iz zavezništva z LDP. S tem je bilo pod vprašaj postavljeno imenovanje Takaichi na položaj premierke, saj njena stranka nima večine v parlamentu.

Sanai Takaichi
Sanai Takaichi FOTO: AP

Takaichi je v 465-članskem spodnjem domu parlamenta osvojila 237 glasov, še danes pa naj bi si pred prisego večino zagotovila tudi v manj močnem zgornjem domu.

Takaichi je predsednica vlade postala v tretjem poskusu. Je četrta predstavnica na čelu japonske vlade iz vrst LDP v zadnjih petih letih.

Nekoč bobnala v heavy metal skupini, zdaj se zgleduje po Margaret Thatcher

Čeprav predstavlja njena izvolitev razbitje t.i. steklenega stropa na Japonskem, pa je to tudi oster premik v desno. Pripada namreč konservativnemu krilu LDP in velja za varovanko pokojnega nekdanjega premierja Shinza Abeja.

Nekdanja bobnarka heavy metal skupine je vodja LDP postala 4. oktobra. Je oboževalka nekdanje britanske premierke Margaret Thatcher in je po poročanju britanskega BBC znana kot japonska železna lady.

Na oblast prihaja v času, ko državo vse bolj skrbijo življenjski stroški in priseljevanje. Japonska se trenutno spopada z naraščajočimi cenami, ki so sprožile jezo jezo v javnosti in spodbudile podporo opozicijskim skupinam, vključno s skrajno desno stranko Sanseito.

Takaichi je sicer v ponedeljek napovedala, da bo okrepila japonsko gospodarstvo in preoblikovala Japonsko v državo, ki bo lahko odgovorna za prihodnje generacije.

Na položaju premierke jo čakajo številni izzivi, med drugim boj proti upočasnjeni gospodarski rasti, obvladovanje nestabilnih odnosov med ZDA in Japonsko ter poenotenje vladajoče stranke, ki jo pretresajo škandali in notranji konflikti.

