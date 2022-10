Putinovih 70

Rodil se je 7. oktobra 1952 v tedanjem Leningradu, današnjem Sankt Petersburgu. Študiral je pravo, eden izmed njegovih profesorjev je bil tudi Anatolij Sobčak , za katerega se je pozneje izkazalo, da je odigral pomembno vlogo pri Putinovem vzponu na oblast. Sprva je bil rekrutiran v sovjetsko obveščevalno službo (KGB), kjer je deloval kar 15 let, do padca Berlinskega zidu je služboval tudi v Vzhodni Nemčiji.

Nato je nekaj let deloval v strukturah leningrajske mestne oblasti. Župan je bil Sobčak, ki je bil tudi svetovalec takratnega ruskega predsednika Borisa Jelcina . Leta 1996 je del njegove administracije po priporočilu njegovega političnega mentorja Sobčaka postal tudi Putin sam. Jelcin ga je nato imenoval za vodjo naslednice KGB-ja, ruske Zvezne varnostne službe (FSB), nazadnje je postal še sekretar Varnostnega sveta. Na presenečenje voditeljev zahodnih vlad pa ga je Jelcin poleti 1999 postavil še za premierja Ruske federacije. In ko je bilo treba pred svojim odstopom poiskati naslednika tudi za predsedniški stolček, je Jelcin Vladimirja Putina kot vršilca dolžnosti na silvestrovo istega leta postavil tudi tja.

Putin je tako prehodil pot od obveščevalca preko birokrata do najvplivnejšega položaja v državi. In ruska javnost ga je tam želela obdržati. Čez nekaj mesecev so ga uradno izvolili za Jelcinovega naslednika in svojo izbiro potrdili še leta 2004. Zaradi tedanje ustavne omejitve na dva predsedniška mandata se Putin na volitvah leta 2008 za stolček v Kremlju ni mogel več potegovati, zato se je za štiri leta preprosto vrnil na položaj premierja.

In zakaj je (bila vsaj sprva) ruska javnost Vladimirju Putinu tako naklonjena? Njegova priljubljenost je zagotovo temeljila na gospodarski rasti in razcvetu Ruske federacije, kar je sovpadlo z rastjo cen energentov. V času njegovega prvega predsedniškega mandata je potekala druga rusko-čečenska vojna in Putin je takrat odločno zatrdil, da separatistom ne bo popuščal in tako požel odobravanje javnosti.

Leta 2012 je bil nato znova izvoljen za predsednika in leta 2018 še enkrat potrjen. S spremembo ustave, ki je bila potrjena na referendumu, pa omejitve na dva predsedniška mandata od lani ni več. Putin bi tako lahko na položaju ostal vse do leta 2036, takrat bo star 84 let.

Z obiski vojaških enot, cerkvenih predstavnikov in lokalnih skupnosti pa je Vladimir Putin vztrajno gradil svoj kult osebnosti. V Putinovo korist je mlel tudi propagandni stroj medijskega mogotca Borisa Berezovskega , kritični mediji so drug za drugim ugašali.

Rusija je v tisti vojni res zmagala, vendar so se zvrstili tudi samomorilski teroristični napadi čečenskih vdov v Moskvi ter krvavi zajetji talcev v gledališču Dubrovka in šoli v Beslanu. Putinu so očitali, da je vdor ruskih varnostnih sil v poslopje zakrivil še več žrtev.

Bogati Rusi so v številnih državah postali eni najbolj zaželjenih turistov, največja svetovna podjetja so v Moskvi odpirala svoje poslovalnice. Rusija je pridobila (zaradi vojne v Ukrajini pa tudi izgubila) organizacijo nekaj največjih športnih tekmovanj - od zimskih olimpijskih iger v Sočiju in svetovnega prvenstva v nogometu do letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki.

Lotil se je upravne reorganizacije obsežne Ruske federacije in izpeljal številne reforme. Napovedal je obračun z oligarhi, ki so kraljevali v času vladavine Borisa Jelcina in z njimi res opravil, kmalu pa so njihov položaj prevzeli novi uspešni poslovneži iz Putinovega kroga zaveznikov, kot je denimo Roman Abramovič .

Tuja javnost je Putinu zamerila sprejemanje zakonodaj, ki so omejile delovanje nevladnih organizacij, preganjale istospolno usmerjene, ovirale dostop do spleta. Mednarodna skupnost mu je očitala avtokratsko vodenje, obračunavanje s kritiki in uničevanje politične opozicije. Američane je Putin razjezil tudi s ponujenim azilom razvpitemu žvižgaču Edwardu Snowdnu in domnevnim vmešavanjem v njihove predsedniške volitve leta 2016. Tukaj so bili še bliskovita vojna v Gruziji, podpora uradnemu sirskemu režimu pod vodstvom Bašarja Al Asada in očitki o pošiljanju kemičnega orožja tja.

Toda domača javnost je cenila prav Putinovo odločnosti in kljubovanje ZDA ter poudarjanje državniške tradicije Rusije. Čeprav so temu sledile mednarodne sankcije, je imel Putin doma največjo javnomnenjsko podporo prav po prvem posegu na suvereno ukrajinsko ozemlje leta 2014, ko si je Rusija priključila Krim, saj je tako upravičil pričakovanja državljanov, ki se šest desetletij niso mogli sprijazniti s tem, da ta polotok ni več del Rusije.

Čeprav se zdi, da se je ves svet združil v obsodbi ruske invazije na Ukrajino, to ne drži. Letošnjih sankcij proti Rusiji, ki so jih združeno uvedli EU, ZDA, Velika Britanija, Kanada, Avstralija, Japonska in nekateri drugi somišljeniki, ne podpirata kar dve tretjini vseh držav sveta oziroma 60 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Ko je februarja letos razglasil "posebno vojaško operacijo" v Ukrajini, razen posameznih protestov ni naletel na preveliko nasprotovanje znotraj meja svoje države. Drugače pa je bilo konec septembra, ko je ukazal mobilizacijo rezervistov, pozive pa so začeli prejemati mladi moški, ki so v preteklosti zgolj odslužili obvezni vojaški rok, nato pa na uniformo nikoli več niso pomislili, saj so vstopili v poslovni svet, si ustvarili družine. Ker niso želeli umirati za domovino (ali pa za Putinove geostrateške interese), so začeli množično zapuščati Rusijo.

Rusija, Indija in Kitajska so poleg Južnoafriške republike članice skupine Brics, mednarodnega združenja gospodarstev držav v vzponu, kamor želita tudi Iran in Argentina, ki prav tako nista podprla sankcij proti Rusiji.

Nekdanji dvojni agent Sergej Skripal in njegova hčerka sta bila zastrupljena, enako tudi nekdanji KGB-jevec Aleksander Litvinenko , ki je Rusijo označil za 'mafijsko državo' in pobegnil v Veliko Britanijo. Sergej Navalni , zdajšnje prvo ime opozicijskih vrst in protikorupcijski aktivist, je zastrupitev sicer preživel, nato pa je bil aretiran.

Da do take situacije v Ukrajini sploh ne bi prišlo, če bi sam še vedno sedel v Beli hiši, pa je prepričan nekdanji ameriški predsednik Donald Trump , ki je Putina redno in odkrito občudoval. Dan pred začetkom vojne smo poročali, kako je Putinovo priznanje Donecka in Luganska, ki ga je tudi uradni Washington ostro obsodil, označil za genialno potezo. Je pa Putina čez nekaj tednov okrcal tudi sam, saj ga je razjezilo, da ruski voditelj ves čas grozi z uporabo jedrskega orožja.

Aktivistu Sergeju Navalnemu so prisodili devet let zapora

Iskana ubežnica pa je postala ruska televizijska novinarka Marina Ovsjanikova, ki je marca letos zaradi nasprotovanja vojni v Ukrajini prekinila oddajo, julija pa je na transparentu v bližini Kremlja Putina označila za morilca.

Oblasti so jo pridržale in jo poslale v hišni pripor, iz katerega pa je pred dnevi pobegnila. Konec septembra se je Putinu zaradi odreditve mobilizacije 300.000 rezervistov uprl tudi del javnosti. V več mestih so potekali protesti, na katerih so ljudje kričali: "Nismo hrana za topove!" Več sto so jih pridržali in nekaterim kar tam vročili razlog njihovega protesta - poziv za mobilizacijo.

... njegova zasebnost

Ta je še vedno tabu. Tudi (redki) opozicijski mediji, ki pod drobnogled jemljejo njegove koruptivne povezave v političnem in gospodarskem svetu, zasebnega življenja ruskega voditelja niso uspeli razgrniti čez naslovnice. Manjši portali pa po objavah posameznih ugibanj običajno doživijo kibernetske napade ali ukrepanje organov zoper njih. Še vedno tako ni natančno znano, koliko otrok dejansko ima Putin in koliko partnerk je bilo v njegovem življenju. Uradne številke so skromne: ena nekdanja žena, ki mu je povila dve zakonski hčerki.