Putin potrdil: Potujem na Kitajsko k Šiju

Ruski predsednik Vladimir Putin je potrdil, da se bo odzval na povabilo svojega kitajskega kolega Ši Džinpinga in obiskal Peking. Obisk je načrtovan za oktober, ko bo tam potekal tudi forum v okviru pobude Pas in cesta. To bo Putinovo prvo potovanje na Kitajsko od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani. Je pa Moskvo letos že obiskal Ši in izjavil, da odnosi med dvema strateškima zaveznicama vstopajo v novo obdobje.

"Z veseljem sem sprejel vabilo predsednika Ši Džinpinga, da oktobra obiščem Kitajsko," je Vladimir Putin povedal med srečanjem s kitajskim zunanjim ministrom Vang Jijem, ki se mudi na obisku v Moskvi.

icon-expand Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski zunanji minister Vang Ji FOTO: AP

Že v začetku meseca je Putin povedal, da načrtuje srečanje s Šijem, vendar takrat ni pojasnil kdaj. Številni analitiki sicer menijo, da bi se lahko udeležil tretjega foruma v okviru kitajske pobude Pas in cesta, ki bo oktobra potekal v Pekingu. To so pravzaprav že konec julija potrdili tudi v Kremlju. "Znano je, da smo prejeli vabilo in da nameravamo iti na Kitajsko, ko bo oktobra potekal forum v okviru pobude Pas in cesta," je takrat dejal svetovalec ruskega predsednika za mednarodne zadeve Jurij Ušakov.

icon-expand Putin v Pekingu FOTO: AP

Putin je Kitajsko nazadnje obiskal leta 2022, ko se je udeležil otvoritvene slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Pekingu, tik pred začetkom invazije na Ukrajino. Udeležil se je tudi prvih dveh forumov v okviru pobude Pas in cesta, ki sta potekala na Kitajskem v letih 2017 in 2019. Izmenjevanje elektrotehnike in plina Naj še letos, ko bo lahko, obišče Kitajsko, je Ši Putina povabil marca, ko je tri dni preživel v Moskvi. Takrat sta voditelja naznanila novo obdobje v odnosih med državama in podpisala sporazum o razširitvi strateškega partnerstva do leta 2030. Dobre meddržavne odnose sta podkrepila z vrsto dogovorov na področju gospodarskega sodelovanja. Kitajska želi po Šijevih besedah dobaviti več elektrotehnike. Putin pa je dejal, da sta se Moskva in Peking dogovorila o dodatnih dobavah plina na Kitajsko prek plinovoda, ki bo povezoval Sibirijo in severozahodno Kitajsko. Prav tako nameravata državi razširiti prometne povezave, vključno z gradnjo cest in mostov.

icon-expand Vladimir Putin in Ši Džinping FOTO: Profimedia

Predsednika sta se na marčevskem srečanju dotaknila tudi vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem mirovnem načrtu za Ukrajino, pri čemer pa je Putin Kijev obtožil, da še ni pripravljen uresničiti predlogov Pekinga za končanje spopadov v Ukrajini. Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Načrt je sprožil kritičen odziv zahodnih držav na čelu z ZDA, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.

Ši javno ni omenjal naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za Putinovo aretacijo zaradi suma, da je odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Namesto tega je Putina povabil na obisk na Kitajsko. Strateški zaveznici, ki postajata vse bližji Nekaj tednov za Šijem se je v Moskvo odpravil še novi kitajski obrambni minister Li Šangfu. "To je moj prvi obisk v tujini, odkar sem prevzel položaj kitajskega obrambnega ministra. Rusijo sem posebej izbral za to priložnost, da bi poudaril posebno naravo in strateški pomen naših dvostranskih vezi," je pojasnil. Zdaj pa je torej Rusijo obiskal še kitajski zunanji minister.

icon-expand Vladimir Putin in Ši Jinping FOTO: AP