Vlagatelji od nemškega kemičnega in farmacevtskega koncerna Bayer na sodišču zahtevajo 2,2 milijarde evrov odškodnine zaradi izgub, ki so jih utrpeli po Bayerjevem težavnem prevzemu ameriškega podjetja Monsanto. Bayer se zaradi herbicida Roundup sooča s tožbami in več milijard dolarjev, ki so namenjene poravnavi.

Vlagatelji Bayerju očitajo, da je "zavajal kapitalske trge glede tveganj zaradi nerešenih tožb potrošnikov v ZDA v povezavi z glifosatom in herbicidom Roundup", ki ga proizvaja Monsanto, je sporočila odvetniška družba Tilp. V Bayerju zanikajo vse kršitve in izpostavljajo, da je družba "upoštevala zakonodajo in izpolnila svoje obveznosti glede razkritja". icon-expand Vlagatelji od Bayerja zahtevajo odškodnino zaradi Monstanta FOTO: Shutterstock Pritožbe je vložilo okoli 320 vlagateljev, večinoma institucionalnih vlagateljev, kot so banke, upravljavci premoženja, zavarovalnice in pokojninski skladi. Okrožno sodišče v Kölnu mora zdaj odločiti, ali se lahko nadaljuje postopek, ki so ga zahtevali odvetniki in ki omogoča združitev zahtevkov. V odvetniški družbi pričakujejo, da bo sodišče v prihodnjih mesecih začelo postopek in obenem upajo, da se bo sodni postopek začel letos. Podjetje se s pravnimi težavami sooča, odkar je leta 2018 prevzelo ameriškega proizvajalca herbicida Roundup, ki naj bi pri določenih uporabnikih povzročil rakava obolenja. V sklopu poravnav Bayer ne priznava, da Roundup oz. njegova sestavina glifosat povzroča raka. Znanstveni dokazi na tem področju pa so neenotni.