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Vlak AVE pred trčenjem 160 do 200 km/h, tretji vlak se je za las rešil

Madrid, 31. 10. 2026 10.40 pred 52 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Posledice hude železniške nesreče v Španiji

Na tretji dan žalovanja se na kraj hude železniške nesreče pri španskem Toledu vračajo reševalne ekipe s psi. Po zadnjih podatkih pristojni še vedno pogrešajo 67 ljudi. Obdukcija 69 smrtnih žrtev je zaključena. Predhodno poročilo o nesreči medtem kaže, da je vlak AVE v trenutku, ko je trčil v vlak družbe Iryo, peljal s hitrostjo med 160 in 200 km/h.

Po poročanju španske televizije Antena 3 je inštitut za sodno medicino v Toledu zaključil obdukcije vseh 69 žrtev. Doslej so s pomočjo prstnih odtisov identificirali 36 oseb.

Število smrtnih žrtev bi sicer lahko še naraslo, saj je pogrešanih še 67 ljudi. Pripadniki civilne garde in reševalci s psi se tako danes vračajo na kraj nesreče, kjer med razbitinami popolnoma zmaličenih vagonov iščejo pogrešane.

Medtem so znane prve ugotovitve preiskovalcev. Vlak državne družbe Renfe je v trenutku, ko je od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo, drvel s hitrostjo med 160 in 200 km/h. Točen podatek o hitrosti bo znan po analizi podatkov iz t. i. črnih skrinjic vlaka.

Glede na prve domneve bi nesreča lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval in ni preveril, ali je proga prosta. Domnevni vpleteni kontrolor je izkoristil svojo pravico do molka in doslej še ni podal uradne izjave policiji, je poročala španska radiotelevizija RTVE.

Po poročanju Antene 3 bi lahko imela nesreča sicer še hujše posledice. Tretji vlak, prav tako družbe Renfe, na katerem je potovalo skoraj 300 potnikov, se je za las izognil trčenju v razbitine. Vlak, ki je bil na poti iz Seville v Madrid, je namreč nadaljeval pot, čeprav je na sosednji progi prišlo do trčenja. Ustavil se je le 450 metrov od kraja nesreče, potem ko je strojevodja naletel na rdeč semafor. Razbitine obeh vlakov, udeleženih v nesreči, so po trčenju ovirale promet v obe smeri in ležale v neposredni bližini mesta, kjer se je tretji vlak še pravočasno ustavil.

Španski minister za promet Oscar Puente je medtem zavrnil možnost odstopa. Kot je dejal, je premierju Pedru Sanchezu ponudil svoj odstop, a ga je ta zavrnil. Po besedah Puenteja bo odgovornost prevzel tako, da okoliščine nesreče razišče in nato ustrezno ukrepa.

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španija železniška nesreča vlak

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KOMENTARJI2

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96bimBo
31. 10. 2026 11.32
Kontrolor? Saj ne gre za letalstvo. Pravilneje je dispečer ali progovni prometnik.
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+1
1 0
spaceair
31. 10. 2026 10.58
ko bereš tole..se zdi kot da se gredo kontrolorji domači sejem z vlaki..nobenih pravil..kontrolorji pa kot da noben ne bdi nad njimi
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+1
1 0
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