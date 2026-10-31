Vlak AVE pred trčenjem 160 do 200 km/h, tretji vlak se je za las rešil

Število smrtnih žrtev bi sicer lahko še naraslo, saj je pogrešanih še 67 ljudi. Pripadniki civilne garde in reševalci s psi se tako danes vračajo na kraj nesreče, kjer med razbitinami popolnoma zmaličenih vagonov iščejo pogrešane.

Medtem so znane prve ugotovitve preiskovalcev. Vlak državne družbe Renfe je v trenutku, ko je od zadaj trčil v vlak zasebne družbe Iryo, drvel s hitrostjo med 160 in 200 km/h. Točen podatek o hitrosti bo znan po analizi podatkov iz t. i. črnih skrinjic vlaka.

Glede na prve domneve bi nesreča lahko bila posledica človeške napake v kombinaciji z napako v avtomatiziranem sistemu. Kontrolor je namreč vlaku odredil nadaljevanje poti z normalno hitrostjo, kljub temu da avtomatski varnostni sistem ni deloval in ni preveril, ali je proga prosta. Domnevni vpleteni kontrolor je izkoristil svojo pravico do molka in doslej še ni podal uradne izjave policiji, je poročala španska radiotelevizija RTVE.

Po poročanju Antene 3 bi lahko imela nesreča sicer še hujše posledice. Tretji vlak, prav tako družbe Renfe, na katerem je potovalo skoraj 300 potnikov, se je za las izognil trčenju v razbitine. Vlak, ki je bil na poti iz Seville v Madrid, je namreč nadaljeval pot, čeprav je na sosednji progi prišlo do trčenja. Ustavil se je le 450 metrov od kraja nesreče, potem ko je strojevodja naletel na rdeč semafor. Razbitine obeh vlakov, udeleženih v nesreči, so po trčenju ovirale promet v obe smeri in ležale v neposredni bližini mesta, kjer se je tretji vlak še pravočasno ustavil.

Španski minister za promet Oscar Puente je medtem zavrnil možnost odstopa. Kot je dejal, je premierju Pedru Sanchezu ponudil svoj odstop, a ga je ta zavrnil. Po besedah Puenteja bo odgovornost prevzel tako, da okoliščine nesreče razišče in nato ustrezno ukrepa.