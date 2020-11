Vlak prebil betonsko pregrado in obstal na 'kitovem repu'

Neimenovani strojevodja je po nesreči vlak zapustil sam, odpeljali pa so ga na pregled v bolnišnico. Poškodb ni utrpel, poroča BBC.

Skulptura dveh kitovih repov je delo nizozemskega arhitekta in umetnika Maartena Struijsa, repa pa so v vodo ob koncu postaje podzemne železnice postavili leta 2002. Struijs je za medije dejal, da je presrečen, da se skulptura ni zlomila. "Tam je že skoraj 20 let. Posnel bom nekaj fotografij. Nikoli si nisem predstavljal česa podobnega," je še povedal.