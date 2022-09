Vlak trčil v avto: Umrli ženska in dva otroka, sopotnika odpeljali v bolnišnico

27-letna ženska avtomobila ni ustavila pri znaku stop. Tako ona kot tudi štiriletni otrok sta umrla na kraju dogodka. Še dva potnika iz vozila sta bila poškodovana in so ju prepeljali v koprivniško bolnišnico. Žal je eden od njiju, prav tako štiriletni otrok, umrl v bolnišnici, poroča 24.sata. HRT sicer poroča, da sta bila otroka stara štiri in pet let.

Direktor bolnišnice Mate Devčić je povedal, da so štiriletno deklico med prevozom v bolnišnico skušali rešiti z oživljanjem, piše HRT. Z oživljanjem so nadaljevali v bolnišnici, a je kljub trudu zdravnikov umrla, je povedal Devčić in dodal, da je bila deklica edina oseba, ki so jo v to bolnišnico pripeljali iz Bolfana.

Portal 24.sata medtem poroča, da je bil 28-letnik lažje poškodovan. "Kakšne so sopotnikove poškodbe, vam ne morem povedati, vendar naj ne bi bile v življenjski nevarnosti," je povedal tiskovni predstavnik policije. Dodal je še, da gre za eno družino, pokojni so bili v sorodu.

Železniški promet je prekinjen, preiskava pa je v teku.