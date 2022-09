Vlak trčil v avto: umrli ženska in dva otroka, voznika odpeljali v bolnišnico

27-letna ženska in 4-letni otrok sta umrla na kraju dogodka. Še dva potnika iz vozila sta bila poškodovana in so ju prepeljali v koprivniško bolnišnico. Žal je eden od njiju, prav tako štiriletni otrok, umrl v bolnišnici, poroča 24.sata. HRT sicer poroča, da sta bila otroka stara štiri in pet let.

Direktor bolnišnice Mate Devčić je povedal, da so štiriletno deklico med prevozom v bolnišnico poskušali rešiti z oživljanjem, piše HRT. Z oživljanjem so nadaljevali v bolnišnici, a je kljub trudu zdravnikov umrla, je povedal Devčić in dodal, da je bila deklica edina oseba, ki so jo v to bolnišnico pripeljali iz Bolfana.

Portal 24.sata medtem poroča, da se 28-letnik v bolnišnici še vedno bori za življenje.

Železniški promet je prekinjen, preiskava pa je v teku.