Tujina

Vlak trčil v avtobus, 10 mrtvih, vsaj 55 poškodovanih

Atlacomulco, 09. 09. 2025 06.50 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
Tovorni vlak je severozahodno od Mexico Cityja trčil v dvonadstropni avtobus, pri čemer je umrlo najmanj 10 ljudi in bilo ranjenih vsaj 55, so sporočile lokalne oblasti. Nesreča se je zgodila v industrijskem območju skladišč in tovarn v mestu Atlacomulco, približno 130 kilometrov severozahodno od mehiške prestolnice.

Mehiška agencija za civilno zaščito je na omrežju X sporočila, da oblasti še vedno raziskujejo na kraju nesreče, državno tožilstvo pa je sporočilo, da je začelo preiskavo. Avtobus s proge Herradura de Plata se je v trčenju pretrgal.

Oblasti so sporočile, da je bilo ubitih 10 ljudi in 55 poškodovanih. Lokalni mediji poročajo, da so poškodovane odpeljali v bolnišnice po vsej državi.

Avtobusno podjetje se na prošnjo za komentar ni takoj odzvalo. Železniška linija Canadian Pacific Kansas City of Mexico je potrdila nesrečo in izrazila sožalje družinam žrtev. Podjetje s sedežem v Calgaryju v Kanadi je sporočilo, da je njihovo osebje na kraju dogodka in sodeluje z oblastmi.

Oblasti niso takoj razkrile podrobnosti o tem, kako se je nesreča zgodila, vendar je videoposnetek, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazal avtobus v gostem prometu, ki se je počasi premikal po železniških tirih, ko se je nenadoma pojavil vlak in trčil vanj.

vlak avtobus trčenje nesreča mehika
