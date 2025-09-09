Vlak trčil v avtobus, 10 mrtvih, vsaj 55 poškodovanih

Mehiška agencija za civilno zaščito je na omrežju X sporočila, da oblasti še vedno raziskujejo na kraju nesreče, državno tožilstvo pa je sporočilo, da je začelo preiskavo. Avtobus s proge Herradura de Plata se je v trčenju pretrgal.

Oblasti so sporočile, da je bilo ubitih 10 ljudi in 55 poškodovanih. Lokalni mediji poročajo, da so poškodovane odpeljali v bolnišnice po vsej državi.

Avtobusno podjetje se na prošnjo za komentar ni takoj odzvalo. Železniška linija Canadian Pacific Kansas City of Mexico je potrdila nesrečo in izrazila sožalje družinam žrtev. Podjetje s sedežem v Calgaryju v Kanadi je sporočilo, da je njihovo osebje na kraju dogodka in sodeluje z oblastmi.