Vlak trčil v letalo: junaški policisti pilota v zadnjem hipu potegnili na varno

"Spravite ga ven!" je slišati na posnetku, ki je preplavil družbena omrežja in ki prikazuje, kako so tamkajšnji policisti, ki so se prvi znašli na kraju, sicer precej poškodovanega pilota še pravočasno potegnili na varno. Vlak je v razbitine zračnega plovila trčil približno 20 minut po zasilnem pristanku in le nekaj sekund za tem, ko so policisti pilota uspeli umakniti s tirov.