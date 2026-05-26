Vlak trčil v šolski avtobus, več smrtnih žrtev

Nesreča se je zgodila danes zjutraj v Buggenhoutu v Vzhodni Flandriji, poroča Euronews.

"Trčenje se je zgodilo ob 8.08. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in semaforji rdeči. Ne vemo, kako bi se nesreča lahko zgodila. To je stvar policije in državnega tožilstva, ki bosta to preiskala," je za Sky News pojasnil Thomas Baeken iz belgijskega železniškega podjetja.

Kot je dodal, je vlak močno zaviral, strojevodja pa naj bi uporabil tudi zasilno zaviranje.