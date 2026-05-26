Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vlak trčil v šolski avtobus, več smrtnih žrtev

Buggenhout, 26. 05. 2026 11.26 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Vlak trčil v šolski avtobus

V Belgiji se je zgodila tragična nesreča. Vlak je trčil v minibus, ki je prevažal učence, trenutno poročajo o več žrtvah. "Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Poškodovanim želim veliko moči," je na omrežju X zapisal notranji minister Bernard Quintin.

Nesreča se je zgodila danes zjutraj v Buggenhoutu v Vzhodni Flandriji, poroča Euronews.

"Trčenje se je zgodilo ob 8.08. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in semaforji rdeči. Ne vemo, kako bi se nesreča lahko zgodila. To je stvar policije in državnega tožilstva, ki bosta to preiskala," je za Sky News pojasnil Thomas Baeken iz belgijskega železniškega podjetja.

Kot je dodal, je vlak močno zaviral, strojevodja pa naj bi uporabil tudi zasilno zaviranje.

avtobus šola vlak trčenje

Luč sveta ugledal Luce: prvi električni Ferrari

24ur.com 'Iz avtobusa sem potegnil tri ali štiri osebe, vključno z mlajšo deklico'
24ur.com 'Kot da bi se v vlak zaletel tank, prevrnili smo se, ljudje so jokali'
24ur.com Trčila potniška vlaka, več ljudi ranjenih
24ur.com Ob trčenju tramvaja v stavbo zavladala panika, potniki skakali skozi okna
24ur.com V trčenju vlaka in avtobusa na Slovaškem pet smrtnih žrtev
24ur.com Posebna reševalna vaja: trk avtobusa in vlaka, tavajoči poškodovanci
24ur.com V Beogradu v predoru trčila tovorni in potniški vlak
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725