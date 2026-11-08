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Vlak treščil v drugega, iztirilo več vagonov: najmanj 120 ranjenih

Kairo, 08. 11. 2026 16.15 pred 54 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Trčenje vakov v Gizi

Pri Gizi južno od egiptovske prestolnice Kairo sta trčila dva vlaka, pri čemer je iztirilo več vagonov, poškodovanih pa je bilo najmanj 120 ljudi, poročanje egiptovskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Oblasti so že sprožile preiskavo vzroka nesreče.

Egiptovske železnice so sporočile, da je vlak, ki je potoval iz Gize v Fajum, trčil v zadnji del drugega vlaka, ki je peljal iz Kaira v mesto Asuan. Po navedbah egiptovskega ministrstva za zdravje so poškodovane prepeljali v bližnji bolnišnici.

Reševalne ekipe so za odstranitev razbitin uporabile tudi žerjave.

Oblasti so sprožile preiskavo vzroka nesreče.

Ta se je zgodila blizu prizorišča najhujše železniške nesreče v egiptovski zgodovini, ko je leta 2002 požar zajel vlak, v katerem so bili turisti. Tedaj je umrlo 370 ljudi. Leta 2009 pa se je na območju zgodilo več železniških nesreč, ki so zahtevale več deset življenj.

Egipt je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v zadnjem desetletju vložil milijarde dolarjev v posodobitev prometne infrastrukture, vključno z novimi avtocestami in progami za hitre vlake. Vendar pa kljub temu še ni temeljito prenovil večjega dela svojega zastarelega železniškega omrežja.

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KOMENTARJI3

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daiči
08. 11. 2026 18.57
kr je noro pr temu polaku je d je ubiv 9 ludi se nevem kok jh ranu, ampak ker je bil med svojo akcijo ranjen, so ga odpelal u bolnco in se z njiim boril cev dan. pa to je mozn sam u tj nasi evropi. to je odsev norosti iz brusla
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0 0
Antifriz
08. 11. 2026 18.27
A potem tist poljak le ni bil Muhamed, to me je pa globoko pretreslo.
Odgovori
-1
1 2
Čombe
08. 11. 2026 18.58
Seveda da ni bil, sicer bi skrivali identiteto, motiv in barvo. tako pa je o tem domačinu že javno praktično vse, diskriminacija brez primere
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0 0
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