Najlepše poti z vlakom, med njimi tudi iz Ljubljane do Budimpešte

Zaradi pandemije je leto 2021 postalo izziv za vse, ki poskušajo slediti spreminjajočim se evropskim železniškim voznim redom. Urniki so se pogosto spreminjali, pogosto z zelo pozitivnimi rezultati. Junija se je tako vzpostavila nova neposredna dnevna povezava Eurocity od Dunaja do Trsta, prav tako pa se je poleti začela tudi nova sezona nočnih vlakov iz Bratislave in Dunaja v Split.

12. decembra je po vsej Evropi začel veljati železniški vozni red za leto 2022, a železniška podjetja niso prepričana, ali naj izpostavljajo svoje drzne inovacije ali pa naj ostanejo tiho, dokler pandemija ne popusti.

V zadnjih 12 mesecih je bil Dunaj izjemno središče inovacij pri načrtovanju voznih redov, kar naj bi se nadaljevalo tudi leta 2022, s čimer se bo okrepil status avstrijske prestolnice kot najbolj povezanega mesta v Evropi v smislu železniških povezav. Pomemben razvoj pa se dogaja tudi v Španiji, Italiji in drugod.

Preden predstavimo nekaj decembrskih novosti, pa opozorilo, da se lahko zaradi covida še vedno zgodi, da nekatere storitve ne bodo delovale tudi v naslednjem obdobju. Negotovost glede možnosti potovanj so izziv za organizatorje potovanj, ki so specializirani za počitnice z vlaki, vendar nekateri že oglašujejo potovanja novih poti. Nočni vlak iz Pariza na Dunaj Avstrijski operater ÖBB je ta mesec v svoje omrežje z novim nočnim vlakom Nihgtjet za Dunaj dodal Pariz. Vlak NJ469 bo zapustil Paris Gare de l'Est v zgodnjih večernih urah. To je izlet za daljše večere, ko je vožnja po dolini Marne užitek. Sledi vožnja mimo vinogradov Champagne in ko bo vlak prečkal Ren, boste že zadremali, naslednje jutro pa se boste prebudili v Avstriji. Vlak prve potnike odloži v Salzburgu ob 7.30. Potniki, ki se odpravljajo na Dunaj, pa se lahko družijo ob zajtrku, v avstrijsko prestolnico pa prispejo nekaj po 10. uri.

icon-expand Dolina Marne FOTO: Shutterstock

Ta nova nočna vožnja poteka po isti poti do Dunaja, kot jo je prevozil Orient Express pred svojim umikom konec leta 2009. Zadnje dni vožnje je Orient Express imel številko vlaka 469, kar je prijeten spomin na zgodovino železnic. Dunajski nočni vlak pa ni edini nočni vlak, ki decembra odpelje iz Pariza – nočni vlak odpelje tudi do mesti Tarbes in Lourdes. Nočna vožnja iz Amsterdama do Züricha Po uspehu novih nočnih vlakov iz Nizozemske v Avstrijo je Švica ta mesec predstavila nov vsakodnevni nočni vlak iz Amsterdama v Zürich. Ta nočni vlak pelje po klasični poti po dolini Rena južno od Kölna, zato lahko potniki, ki ob enih zjutraj dvignejo žaluzije na oknih, uzrejo prečudovit pogled na sklano gmoto iz skrilavca Lorelaj. Se pa novi nočni vlak v Zürichu poveže z vlakom Eurocity Transalpin, ki pelje do Gradca prek Innsbrucka.

icon-expand Reka Ren in skalna gmota Lorelaj FOTO: Shutterstock

Iz Stuttgarta preko Tirolske na Dunaj Avstrijski operater ÖBB in njegovi partnerji zadnja leta agresivno širijo svoje dnevno železniško omrežje Railjet. Lani so odprli prvo redno linijo Railjet iz Gradca v Berlin, zdaj pa je Stuttgart dobil dnevno povezavo z Dunajem. Ta novi vlak se bo imenoval Bregenzerwald. Ni najhitrejši in tisti, ki se jim iz Stuttgarta mudi v Avstrijo, bodo hitreje potovali prek Münchna. Toda lepota novega neposrednega vlaka iz Švabske do avstrijske prestolnice je veličastna pot, po kateri pelje vlak. Pelje namreč proti jugu do Bodenskega jezera, nato pa čez Bregenz, da se pridruži slavni železnici Arlberg in doseže Innsbruck. Nato se vrne skozi kotiček Bavarske, ne da bi se ustavil na nemškem ozemlju, nadaljuje proti vzhodu do Salzburga in po železnici cesarice Elizabete do Dunaja.

icon-expand Bregenz FOTO: Shutterstock

To je dolga vožnja, vendar je na krovu restavracija. To je zagotovo primer, ko se splača primakniti še nekaj evrov za vožnjo v prvem razredu ali celo ÖBB-jevem poslovnem razredu, ki ima fiksno premijo le 15 evrov več od vozovnice v prvem razredu. In če vam je ura 7.44, ko vlak odpelje iz Stuttgarta prezgodnja, obstaja možnost, da se pridružite istemu vlaku v Ulmu ob 9.02. Iz Ljubljane do Budimpešte prek Gradca Iz Ljubljane do Budimpešte že dolgo vozi direkten vlak. Imenuje se Cittadella. Zdaj je tu nov, ki povezuje obe mesti po zelo nenavadni poti, ki je bolj slikovita in tudi dvakrat prečka mejo nekdanje železne zavese. Če obstaja vlak, ki prikazuje, kako se je Evropa spremenila v zadnjih 30 letih, je to ta nova neposredna povezava iz Slovenije na Madžarsko preko avstrijske Štajerske.

icon-expand Budimpešta FOTO: Shutterstock

To potovanje si privoščite na junijski dan, ko sonce v Ljubljani vzhaja nekaj po 5. uri zjutraj, saj vlak do Budimpešte odpelje 5.05. Pot pelje po dolini Save, potem pa skozi hribe do Avstrije. Na tem potovanju lahko pričakujete čudovito pokrajino, ki zajema globoko podeželski teren, v madžarsko prestolnico pa boste prišli v zgodnjih popoldanskih urah. Od Madrida do Santiago de Compostela (z visoko hitrostjo) Španija še naprej prikrito širi svoje omrežje za visoke hitrosti, pri čemer ne obvešča o odprtju novih prog. Dolg odsek 644 km dolge poti od Madrida do Galicije so odprli lansko jesen, ta mesec pa so odprli še 120 km nove železniške proge, tako da se od 21. decembra čas potovanja od Madrida Chamartina do Santiaga de Compostele skrajša za nadaljnjih 70 minut. Pred desetletjem je to slikovito vznemirljivo potovanje trajalo sedem ur, zdaj pa traja za več kot polovico manj. Genova - Neapelj (visoka hitrost) Zasebni operater NTV Italo še naprej izziva Trenitalio s širitvijo svojega omrežja po Italiji. V tem mesecu je Italo prvič ligursko pristanišče dnevno povezal z Neapljem. Edini neposredni dnevni vlak Trenitalia med obema mestoma sledi obalni železnici, za 724-kilometrsko potovanje pa potrebuje osem ur. Vlak NTV Italo pa pelje severno skozi Milano, da se pridruži glavni italijanski hitri poti na jugu, skozi Firence do Rima in naprej. Ta 950 kilometrov dolga pot do Neaplja daje tistim, ki svoja zasebna letala neradi pustijo doma, dovolj časa, da se sprostijo v Italovem ekskluzivnem razredu in uživajo v hitrem skoku skozi čudovito italijansko podeželje.

icon-expand Genova FOTO: Thinkstock