Pet minut pred katastrofo: 'Nadaljujte vožnjo z običajno hitrostjo'

Na dan prihajajo nove podrobnosti o železniški nesreči pri Urdi v provinci Toledo, v kateri je umrlo najmanj 68 ljudi. Radijska postaja Cadena SER je objavila zvočne posnetke komunikacije med nadzornim centrom družbe Adif v Atochi in strojevodjema vlakov, udeleženih v trčenju. Strojevodkinja vlaka Iryo je pet minut pred nesrečo sporočila, da vlaka ne more zagnati, vendar nihče ni ustavil ali upočasnil vlaka AVE, ki je vozil za njo.

Posnetki razkrivajo ključni trenutek: uslužbenec nadzornega centra je strojevodji hitrega vlaka AVE družbe Renfe dovolil nadaljevanje vožnje "z običajno hitrostjo", čeprav je prišlo do okvare varnostnega sistema LZB.

Časnik El País je medtem pridobil pogovore s strojevodkinjo vlaka Iryo, ki je prav tako prejela navodila za ponovno vzpostavitev vožnje. Sedem minut pozneje pa je sporočila, da vlak še vedno stoji, saj ga zaradi težav s sistemom LZB ni uspela znova zagnati.

Kljub temu opozorilu strojevodja vlaka AVE ni prejel nobenega navodila za zmanjšanje hitrosti, čeprav je do trčenja manjkalo le še pet minut.