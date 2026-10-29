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Pet minut pred katastrofo: 'Nadaljujte vožnjo z običajno hitrostjo'

Madrid, 29. 10. 2026 07.13 pred 17 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ne.M. STA
Reševanje med razbitinami v polnem teku

V Španiji se je začelo tridnevno žalovanje po sredini hudi železniški nesreči, v kateri je v trčenju dveh vlakov umrlo najmanj 68 ljudi, približno sto je poškodovanih. Zvočni posnetki pogovorov med prometnimi dispečerji v Madridu in strojevodji pa naj bi kazali, da je eden od hitrih vlakov dobil dovoljenje za nadaljevanje vožnje, čeprav je na progi pred njim obstal drug vlak.

Na dan prihajajo nove podrobnosti o železniški nesreči pri Urdi v provinci Toledo, v kateri je umrlo najmanj 68 ljudi. Radijska postaja Cadena SER je objavila zvočne posnetke komunikacije med nadzornim centrom družbe Adif v Atochi in strojevodjema vlakov, udeleženih v trčenju. Strojevodkinja vlaka Iryo je pet minut pred nesrečo sporočila, da vlaka ne more zagnati, vendar nihče ni ustavil ali upočasnil vlaka AVE, ki je vozil za njo.

Posnetki razkrivajo ključni trenutek: uslužbenec nadzornega centra je strojevodji hitrega vlaka AVE družbe Renfe dovolil nadaljevanje vožnje "z običajno hitrostjo", čeprav je prišlo do okvare varnostnega sistema LZB.

Časnik El País je medtem pridobil pogovore s strojevodkinjo vlaka Iryo, ki je prav tako prejela navodila za ponovno vzpostavitev vožnje. Sedem minut pozneje pa je sporočila, da vlak še vedno stoji, saj ga zaradi težav s sistemom LZB ni uspela znova zagnati.

Kljub temu opozorilu strojevodja vlaka AVE ni prejel nobenega navodila za zmanjšanje hitrosti, čeprav je do trčenja manjkalo le še pet minut.

Spomnimo, v bližini kraja Urda v provinci Toledo je v sredo vlak državnega železniškega podjetja Renfe od zadaj trčil v vlak zasebnega podjetja Iryo, ki je stal na progi. Več vagonov je po trčenju zgrmelo z nasipa. Na vlakih, ki sta bila na poti iz Madrida v Andaluzijo, je bilo skupaj več kot 540 potnikov.

Po zadnjih podatkih vlade v regiji Kastilja-La Manča je v nesreči umrlo 68 ljudi, poškodovanih je več kot 100. V bolnišnicah jih ostaja 53, nekateri med njimi so v kritičnem stanju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Ena najhujših železniških nesreč v Evropi v tem stoletju je sprožila nova vprašanja o varnosti španskega železniškega omrežja. Nesreči je po dosedanjih ugotovitvah botrovala nerazumljiva odločitev operaterjev, je v sredo povedal španski minister za promet Oscar Puente.

Pojasnil je, da se je avtomatizirani nadzorni sistem zaradi napake izklopil, zato so se avtomatsko ustavili vlaki na prizadetem odseku. Upravljavci so nato nadzor prevzeli ročno in sami sprejemali odločitve glede nadaljnje poti ustavljenih vlakov. Zaenkrat ni znano, s kakšno hitrostjo je peljal prvi vlak, preden je trčil v drugega, a bi lahko presegala 200 kilometrov na uro.

Nesreča se je zgodila na isti progi hitre železnice, na kateri sta 18. januarja letos trčila vlaka v bližini Adamuza v Cordobi, pri čemer je umrlo 46 ljudi, 123 pa je bilo poškodovanih.

Španski železniški sindikat je že dolgo kritičen zaradi stanja železniškega omrežja, sindikat strojevodij Semaf pa vztraja pri napovedani stavki, s katero zahteva izboljšanje varnosti.

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KOMENTARJI7

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EntityOne
29. 10. 2026 09.46
Strojevodkinja v prvem vlaku nič kriva, imela pa bo more vse življenje.
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0 0
EntityOne
29. 10. 2026 09.47
Če bi jo obvestili, da drvi zadaj drugi vlak proti njim, bi v 5 min uspela evakuirati ves vlak.
Odgovori
0 0
zdravkob
29. 10. 2026 09.39
Ja, stavka bo pomagala, seveda. Sindikati.
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
29. 10. 2026 09.29
Mi je bad tudi za tega uslužbenca. Ni prijetno tole
Odgovori
+0
1 1
brusilec
29. 10. 2026 09.39
bad ti je za uslużbenca ki je dal zeleno luč, brez informacij? ni ti pa bad za stotino poškodovanih, mrtvih, svojcev?? definitivno je bil v napačni službi, ker pod pritiskom se ne smeš ukloniti na taki poziciji.
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+1
1 0
Dr Dre
29. 10. 2026 09.05
Katera država ima tehnologijo in možnost, da povzroči to nesrečo, saj je vse jasno...
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-1
1 2
Teleport
29. 10. 2026 09.43
Takoj kontakti raj preiskovalec da zaključijo s preiskavo ker ti že vse ves
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0 0
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