Vlomil v stanovanje, med begom skočil z balkona in se huje poškodoval

37-letnik naj bi najprej lani za božič v popoldanskih urah vlomil v hišo 34-letnice skozi priprto okno. V pritličju naj bi iz več sob ukradel denar, nakit, oblačila in druge predmete ter pobegnil.

Konec januarja letos pa naj bi skupaj s sostorilcem splezal na balkon stanovanja 63-letnice, vlomil v notranjost in vstopil v eno od sob, kjer je želel ukrasti denar in nakit.

Na delu ju je ujel 38-letnik, sicer družinski član lastnice stanovanja. Tatova sta skušala pobegniti, zato sta skočila z balkona. Prvemu je pobeg uspel, 37-letnik pa se je pri doskoku poškodoval, a kljub temu nadaljeval z begom. A ne za dolgo. 38-letnik je namreč stekel za njim, ga dohitel in ga zadržal do prihoda policije.

37-letnega osumljenca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je pri skoku huje poškodoval, poročajo hrvaški mediji.

Poškodovani tat, ki so ga nato odpeljali v pripor, je med kaznivimi dejanji povzročil za okoli 1600 evrov materialne škode.