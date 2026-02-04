Naslovnica
Tujina

Vlomil v stanovanje, med begom skočil z balkona in se huje poškodoval

Zagreb, 04. 02. 2026 07.43 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
N.L.
Zagrebška policija je stopila na prste 37-letniku, ki je decembra najprej sam vlomil v eno od stanovanjskih hiš, konec januarja pa je v družbi sostorilca vlomil še v stanovanje 63-letnice, kjer ju je med krajo zalotil stanovalec. Nepridiprava sta skušala pobegniti s skokom z balkona, pri čemer pa se je 37-letnik huje poškodoval.

37-letnik naj bi najprej lani za božič v popoldanskih urah vlomil v hišo 34-letnice skozi priprto okno. V pritličju naj bi iz več sob ukradel denar, nakit, oblačila in druge predmete ter pobegnil.

Konec januarja letos pa naj bi skupaj s sostorilcem splezal na balkon stanovanja 63-letnice, vlomil v notranjost in vstopil v eno od sob, kjer je želel ukrasti denar in nakit.

Na delu ju je ujel 38-letnik, sicer družinski član lastnice stanovanja. Tatova sta skušala pobegniti, zato sta skočila z balkona. Prvemu je pobeg uspel, 37-letnik pa se je pri doskoku poškodoval, a kljub temu nadaljeval z begom. A ne za dolgo. 38-letnik je namreč stekel za njim, ga dohitel in ga zadržal do prihoda policije.

37-letnega osumljenca so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da se je pri skoku huje poškodoval, poročajo hrvaški mediji.

Poškodovani tat, ki so ga nato odpeljali v pripor, je med kaznivimi dejanji povzročil za okoli 1600 evrov materialne škode.

vlomilec poškodba balkon beg policija

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VplivnežDaTeKap
04. 02. 2026 09.47
"Štrik butik"(kraja iz balkonov) v vsem svojem sijaju.
Odgovori
0 0
bronco60
04. 02. 2026 09.47
Pri nas bi bil kriv projektant, ker je balkon previsoko.
Odgovori
+2
2 0
jure112
04. 02. 2026 09.14
Obvezna je uvedba sramotilnega stebra, to ne pelje več nikamor.
Odgovori
+7
8 1
Protoc
04. 02. 2026 09.09
Ce sprejemate razno kulturo..napisite kdo je bil..ker 95% primerov tatvine naredijo migranti!
Odgovori
+7
7 0
Groucho Marx
04. 02. 2026 09.06
Kaksno kršenje človekovih pravic je to. Najprej lastnik ni zavaroval svojega balkona, da je lopov zgrmel čezenj, potem mu je pa še kratil pravico do osebne svobode. Mislim, da bi v Sloveniji lopov od lastnika izterjal lepo odškodnino. 🤪
Odgovori
+13
13 0
Omizje
04. 02. 2026 09.04
karma deluje
Odgovori
+5
5 0
asdfghjklč
04. 02. 2026 09.04
Pravilno! Še premalo se je.
Odgovori
+5
6 1
PegySue
04. 02. 2026 09.03
100% bolniška za poškodbo med delom....
Odgovori
+9
9 0
Banion
04. 02. 2026 08.43
pred prihodom policije mu jih je treba še malo naložiti, saj je padel z balkona
Odgovori
+17
17 0
bibaleze
