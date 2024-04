Vlomil v mrtvašnico in spolno občeval s truplom

17. marca so po vlomu v bolnišnico Diana, Princess of Wales v angleškem mestu Grimsby aretirali 30-letnika. Zoper Tingaya so vodili dve obtožnici: vdor z namenom storitve spolnega kaznivega dejanja in kaznivo dejanje spolnega dejanja s truplom. Priznal je krivdo, zdaj pa mu grozi visoka zaporna kazen.