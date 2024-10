Vlomil v njeno hišo, obesil perilo, pospravil in ji skuhal kosilo

Moški je poleg tega odnesel smeti, nahranil ptice in premikal cvetlične lonce. Ko se je ženska vrnila domov, je nemudoma opazila spremembe. Na mizi v dnevni sobi jo je pričakala skleda s sladkarijami, vlomilec pa ji je pustil tudi listek s sporočilom: "Ne skrbi, bodi srečna, jej in praskaj."

Medtem ko je bila žrtev v službi, je 36-letnik vlomil v njeno hišo. Če običajni vlomilci ukradejo vredne predmete in hitro zapustijo prostor, si je 36-letnik vzel čas za hišna opravila. Obesil je perilo, iz nakupovalnih vrečk pospravil kupljene izdelke, preuredil hladilnik, očistil tla in celo skuhal kosilo, poroča BBC.

Žrtev je na sodišču povedala, da je po dogodku dva tedna, vse dokler moškega niso ujeli, živela v strahu. "Spraševala sem se, ali je to nekdo, ki me pozna, ali se bo to sprevrglo v zalezovanje, ali ve, da živim sama, ali sem bila tarča," je dejala. Ker se doma ni počutila varno, se je zatekla k prijateljem.

36-letnik je nekaj dni po prvem vlomu vlomil še v eno domovanje. Da je v njegovi hiši neznanec, je lastnika obvestila varnostna kamera. Vlomilec se je stuširal, si opral oblačila in nekaj pojedel. Policisti so ga kasneje prijeli.

Njegova odvetnica je na sodišču pojasnila, da je bila njena stranka v času storitve kaznivih dejanj brezdomna in je imela številne težave. Dodala je tudi, da je moškemu žal za svoja dejanja in se opravičuje žrtvam za škodo, ki jo je povzročil.