Tujina

Vlomil v trgovino, si postregel z alkoholom in obležal na tleh kopalnice

Richmond, 03. 12. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 41 minutami

M.P.
Majhen, kosmat in "zamaskiran" vlomilec je v trgovini z alkoholnimi pijačami v zvezni državi Virginia povzročil pravi kaos. Ponoči je namreč vdrl v zaprto prodajalno ter se napotil k spodnjim policam, kjer je bil shranjen viski. Naslednje jutro so zaposleni v trgovini našli več razbitih steklenic, na tleh se je pretakal alkohol, v kopalnici pa so odkrili nezavestnega rakuna.

Odlomljena stropna plošča, po tleh razbite steklenice in polit alkohol. To je bil prizor, na katerega je v soboto zjutraj naletel zaposleni v trgovini z alkoholom v ameriški zvezni državi Virginia. Delavec je sledil sledem vse do kopalnice, kjer je na tleh zagledal opitega in nezavestnega rakuna.

Kot je za agencijo AP pojasnila zaposlena pri lokalnem zavodu za nadzor živali Samantha Martin, je kosmatinec v trgovino najverjetneje padel skozi odlomljeno stropno ploščo, nato pa se podal na divje popotovanje med policami z alkoholnimi pijačami ter se naužil razlite pijače.

"Osebno imam rada rakune. So smešna mala bitjeca," je dejala Martinova, ki je rakuna odpeljala v zavetišče za živali. Slednje je pohvalilo delo Martinove ter potrdilo, da se je žival sčasoma streznila. "Po nekaj urah spanja in ko smo ugotovili, da rakun ni poškodovan, smo ga varno izpustili nazaj v divjino," je sporočilo zavetišče.

rakun zda alkohol
