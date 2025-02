Vlomili v dom zvezdnika NFL, nato pa pozirali z ukradenimi predmeti

Policija je osumljence sprva povezala z vlomom v hotel v Fairbournu. Njihovo najeto vozilo so nato dlje časa opazovali, nazadnje pa so jih ustavili v začetku januarja zaradi prometnega prekrška. Med postopkom so na telefonu enega od osumljencev odkrili omenjeno fotografijo, poleg tega pa še več drugih fotografij, na katerih so ukradeni predmeti. V vozilu je policija našla tudi pripomočke, ki jih kriminalci uporabljajo pri vlomih, je poročal ABC News.

Četverica je sebek, ki jih je na koncu 'poslal' v zapor, posnela 10. decembra, dan po tem, ko so v Ohiu vlomili v hišo igralca ekipe Cincinnati Bengals Joeja Burrowa . Na fotografiji moški pozirajo z ukradenimi dizajnerskimi kosi prtljage, očali, ročnimi urami in nakitom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Štirje moški, vsi so državljani Čila, so imeli pri sebi ponarejene dokumente. V ZDA so bivali nezakonito, piše v zvezni obtožnici. Burrowa v času vloma ni bilo doma, saj je s svojo ekipo gostoval v Dallasu.

FBI ocenjuje, da so moški člani ene od južnoameriških kriminalnih združb, ki potujejo po ZDA in kradejo iz domov v prestižnih soseskah. Vlomilci pri tem pogosto uporabljajo prefinjene taktike, s katerimi iz hiš neopazno ukradejo nakit, ure, gotovino in drugo dragocene predmete.

V zadnjih mesecih so bili tarča vlomilcev že številni ameriški profesionalni športniki. Oktobra so vlomili v dom branilca moštva Kansas City Chiefs Patricka Mahomesa in njegovega soigralca Travisa Kelca, konec decembra pa je bil v Dallasu tarča vloma tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić.