Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vlomili v hišo in moškega na pol nagega odpeljali na -10 stopinj Celzija

Minnesota, 20. 01. 2026 11.19 pred 1 uro 3 min branja 149

Avtor:
K.H.
Agenti ICE aretirali moškega

Na družbenih omrežjih kroži posnetek novega "incidenta" iz Minnesote, v katerega so vključeni agenti ICE. Ti so vdrli v hišo ameriškega državljana in ga brez sodnega naloga odpeljali z njegovega doma, pri tem pa je bil oblečen le v kratke hlače – medtem ko je bilo zunaj -10 stopinj Celzija.

Agenti ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) so v nedeljo vdrli v hišo v St. Paulu v Minnesoti in iz nje odpeljali na pol nagega moškega. Gre za 56-letnega ameriškega državljana ChongLyja Scotta Thaa, ki pravi, da so ga agenti brez sodnega naloga kot kriminalca odpeljali z njegovega doma v Minnesoti.

Thao je za AP povedal, da ga je snaha v nedeljo zbudila iz popoldanskega počitka in mu sporočila, da na njihova vrata trkajo agenti ICE. Rekel ji je, naj vrat ne odpre. Nato so maskirani agenti prebili vrata in vdrli v hišo, svoje orožje so uperili v družino in kričali nanje, se spominja. Kot pravi, je snaho prosil, naj poišče njegov osebni dokument, a so mu agenti dejali, da ga ne želijo videti. 

Nadeli so mu lisice in ga odpeljali iz hiše. Pri tem je bil oblečen le v kratke hlače, obut v "crocsice" in ogrnjen z otroško odejico – medtem ko je bil zunaj sneg in -10 stopinj Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tresel sem se," je dejal. "Niso pokazali nobenega naloga, samo vdrli so skozi vrata," je dodal Thao, ki ima sicer korenine v Laosu, a je že od leta 1991 ameriški državljan. 

Povedal je še, da so ga agenti odpeljali na območje "sredi ničesar" in ga prisilili, da je v ledenem vremenu izstopil iz avtomobila, da ga fotografirajo. Pravi, da se je bal, da ga bodo pretepli, ali pa ga poslali v Laos, kjer nima nobenih družinskih članov. Odvzeli so tudi njegove prstne odtise in od njega zahtevali osebni dokument, za katerega so prej dejali, da ga ne potrebujejo. 

Še isti dan so ga nato odpeljali nazaj domov, brez kakršnegakoli pojasnila ali opravičila, piše Reuters

'Ne lovijo kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot'

Dogajanje so posneli sosedje in mimoidoči. Na posnetku se sliši hupanje in žvižganje sosedov, ki kričijo na agente, naj pustijo Thaovo družino pri miru. 

Njegova družina je v izjavi incident označila za "nepotrebnega, ponižujočega in globoko travmatizirajočega".

Ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so policisti na tem naslovu preiskovali dva obsojena spolna prestopnika. Kot so dejali, ameriški državljan, ki tam živi, ni hotel dati prstnih odtisov ali se pustil identificirati, zato so ga pridržali.

"Ujemal se je z opisom tarče. Kot pri vsaki agenciji za pregon, je standardni protokol, da med operacijo pridržijo vse osebe v hiši zaradi varnosti javnosti in uslužbencev pregona," je dejala tiskovna predstavnica ministrstva Tricia McLaughlin. Ministrstvo je izdalo nalog za prijetje dveh moških, ki sta tarči preiskave in sta še vedno na prostosti. Opisujejo ju kot "kriminalna nezakonita priseljenca" iz Laosa in proti njima je podan nalog o deportaciji. Po besedah sorodnikov je eden od iskanih moških prej živel v hiši, domnevno naj bi šlo za bivšega moža člana družine Thao.

"ICE ne počne tega, kar trdi, da počne. Ne lovijo hudih kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot. To je nesprejemljivo in neameriško," pa je aretacijo komentirala županja St. Paula Kaohly Her

Kot pravi, je zaradi incidenta besna, saj da spolni prestopniki, ki jih omenja ICE, ne živijo z družino Thao. Dodala je, da se ameriško-laoška skupnost zdaj bolj boji ICE-a, kot se je nekdanjih komunističnih groženj v Laosu.

"Niso zahtevali osebnega dokumenta. Niso skušali preveriti, ali gre za pravo osebo," je dodala.

Thao pravi, da so ga starši v ZDA pripeljali iz Laosa leta 1974, ko je imel štiri leta. Ameriško državljanstvo pa je pridobil leta 1991. 

Posnetki incidenta, ki krožijo na družbenih omrežjih, so znova okrepili skrbi, da so zvezni uslužbenci prekoračili svoja pooblastila v sklopu imigracijske akcije Trumpove vlade. Ta je na območje zvezne države Minneapolis napotil okoli 3000 agentov ICE. 

zda minneapolis agenti ICE

Iz Zenice v rusko vojsko, iz ruske vojske v ukrajinsko ujetništvo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI149

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
20. 01. 2026 12.46
Populizem po levičarsko.
Odgovori
+0
1 1
cirenij
20. 01. 2026 12.43
Demokracija po ameriško!
Odgovori
+4
4 0
patogen
20. 01. 2026 12.41
Slovenskega levičarja neprimerno bolj zanima usoda ameriškega proletarca, kot pa slovenskega. Od nekdaj je bilo tako. Skrbi ga, da se ameriški proletarec ne bi prehladil. V ozadju je tista stara, Amerika pa Kanada, bodo zemlje udruženog rada.
Odgovori
-3
1 4
petka5
20. 01. 2026 12.44
Nisem levicarka vidim pa koga podpirate sds fanatiki in yo je potem hitro lahko pri nas, ker boste ze nasli razlog, da,se spravite na kogarkoli ki vam ne pase, pa je lahko cistokrvni Slovenec. In to nam je vsem resna groznja, ker za vas na oblasti pravila ne veljajo , tako kot Trumo mislite da ste bogovi Jansa je isti
Odgovori
+1
2 1
royayers
20. 01. 2026 12.41
Trumpov gestapo hara naprej. do državljanske vojne, ogled na Xu, v živo, v kratkem
Odgovori
+4
5 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
20. 01. 2026 12.36
packiiiii😆
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
20. 01. 2026 12.35
Vedno sem se spraševal, kje je rajhsfirer našel zabeljene bedake za Hitlerjugend, ki so ustvarili Kristalno noč, in številne druge hude zločine. Ko berem številne komentarje tukaj, mi postaja jasno.
Odgovori
+1
3 2
Marko Rakun 1
20. 01. 2026 12.32
Verjetno je z razlogom....kar je potem čist prav 👌 to rabimo po celi evropi
Odgovori
-1
5 6
petka5
20. 01. 2026 12.37
Nehajye s takimi... ko bo vas nekdo uniformiran napadel, ker lahko, okolica pa bo gledala in si mislila ziher z razlogom, se boste zamislili. Ker ste egoisti... ni vedno razlogov, so uniforme, ki krsijo svoja pooblastila in oravice drugih
Odgovori
+4
5 1
rdeča petokraka
20. 01. 2026 12.32
Kako to spominja na Ukrajinske ugrabitve !
Odgovori
+2
4 2
proofreader
20. 01. 2026 12.31
Menda je bilo v času vladavine Obame precej huje, samo se ni toliko poročalo? Drži?
Odgovori
+4
8 4
lokson
20. 01. 2026 12.45
Jp. Ampak takrat, so mediji peli hvalnice. Aktivistična falanga, katera se danes zgraža, pa je bila še v plenicah.
Odgovori
-1
0 1
SLObunkeljn
20. 01. 2026 12.30
Demokracija po kavbojsko ... divji zahod
Odgovori
+4
6 2
jank
20. 01. 2026 12.29
Cela čreda naših iz kleti in blizu nje ne morejo prehvaliti teh svinjerij. Kot je mogoče ugotoviti, enako izživljanje pričakujejo pri nas v primeru zmage Janše.
Odgovori
+4
8 4
Rains
20. 01. 2026 12.29
Haha kako napisan članek. Samo ovca brez možganov bi to verjela, da se vse to dogaja “brez razloga”.
Odgovori
-2
5 7
medŠihtom
20. 01. 2026 12.31
bolj zanimivo je da je očitno prevajalec tako imenovanega članka "od dol" ker slepo kopira time.rs in striktno uporablja, kot vidite, svoj "piši kao što govoriš". drugega ne zna, tako je naučen !
Odgovori
-1
2 3
Potouceni kramoh
20. 01. 2026 12.26
Pa tko lep dan je bil.Skor tko lep kot una kristalna noč.
Odgovori
+1
3 2
tamiflu
20. 01. 2026 12.24
kdaj bo ICE prišel po melanijo in trempija
Odgovori
+4
8 4
Artechh
20. 01. 2026 12.28
Nikoli ma paprike, kot žena podpredsednika. Pa gre vaša rasisticna teorija v vodo a?
Odgovori
+0
3 3
NeXadileC
20. 01. 2026 12.32
Artechh, tudi tale ima papirje, hišo in nasliv, pa so ga vseeno pobrali.
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
20. 01. 2026 12.23
V kolikor ima kdo gosopdarja žida, ga bo doletela enaka usodo kot žide! pa kako so američani zabit narod! ma trdim, da so top10 najbolj neumen narod, res vam povem!
Odgovori
+4
6 2
ššajtrga
20. 01. 2026 12.22
Jokat sn se zaceu
Odgovori
+4
4 0
hring
20. 01. 2026 12.21
Trump hoče državljansko vojno, da ne bo volitev.
Odgovori
+5
10 5
NeXadileC
20. 01. 2026 12.21
'Ne lovijo kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot' - dejstvo. On je bil na svojem domu, s naslovom, ki je preverljiv, tako kot tudi lastnik. Torej gre za državni zločinski terorizem, ki ga tukaj številni b. podpirajo.
Odgovori
+5
9 4
Stajerc22
20. 01. 2026 12.21
to bo lepa odskodnina
Odgovori
+0
3 3
NeXadileC
20. 01. 2026 12.22
Če ga ne odvržejo nekje v pragozd v Gvatemali...
Odgovori
+2
3 1
M_teoretik
20. 01. 2026 12.18
Še dobro da imamo Klobučarjevo Emo in Williamsovo Sunito, da nam popravi vtis zarad Melanije!?
Odgovori
-2
4 6
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450