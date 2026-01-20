Vlomili v hišo in moškega na pol nagega odpeljali na -10 stopinj Celzija

Agenti ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) so v nedeljo vdrli v hišo v St. Paulu v Minnesoti in iz nje odpeljali na pol nagega moškega. Gre za 56-letnega ameriškega državljana ChongLyja Scotta Thaa, ki pravi, da so ga agenti brez sodnega naloga kot kriminalca odpeljali z njegovega doma v Minnesoti. Thao je za AP povedal, da ga je snaha v nedeljo zbudila iz popoldanskega počitka in mu sporočila, da na njihova vrata trkajo agenti ICE. Rekel ji je, naj vrat ne odpre. Nato so maskirani agenti prebili vrata in vdrli v hišo, svoje orožje so uperili v družino in kričali nanje, se spominja. Kot pravi, je snaho prosil, naj poišče njegov osebni dokument, a so mu agenti dejali, da ga ne želijo videti. Nadeli so mu lisice in ga odpeljali iz hiše. Pri tem je bil oblečen le v kratke hlače, obut v "crocsice" in ogrnjen z otroško odejico – medtem ko je bil zunaj sneg in -10 stopinj Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Tresel sem se," je dejal. "Niso pokazali nobenega naloga, samo vdrli so skozi vrata," je dodal Thao, ki ima sicer korenine v Laosu, a je že od leta 1991 ameriški državljan. Povedal je še, da so ga agenti odpeljali na območje "sredi ničesar" in ga prisilili, da je v ledenem vremenu izstopil iz avtomobila, da ga fotografirajo. Pravi, da se je bal, da ga bodo pretepli, ali pa ga poslali v Laos, kjer nima nobenih družinskih članov. Odvzeli so tudi njegove prstne odtise in od njega zahtevali osebni dokument, za katerega so prej dejali, da ga ne potrebujejo. Še isti dan so ga nato odpeljali nazaj domov, brez kakršnegakoli pojasnila ali opravičila, piše Reuters.

'Ne lovijo kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot'