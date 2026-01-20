Vlomili v hišo in moškega na pol nagega odpeljali na -10 stopinj Celzija

Agenti ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) so v nedeljo vdrli v hišo v St. Paulu v Minnesoti in iz nje odpeljali na pol nagega moškega. Gre za 56-letnega ameriškega državljana ChongLyja Scotta Thaa, ki pravi, da so ga agenti brez sodnega naloga kot kriminalca odpeljali z njegovega doma v Minnesoti.
Thao je za AP povedal, da ga je snaha v nedeljo zbudila iz popoldanskega počitka in mu sporočila, da na njihova vrata trkajo agenti ICE. Rekel ji je, naj vrat ne odpre. Nato so maskirani agenti prebili vrata in vdrli v hišo, svoje orožje so uperili v družino in kričali nanje, se spominja. Kot pravi, je snaho prosil, naj poišče njegov osebni dokument, a so mu agenti dejali, da ga ne želijo videti.
Nadeli so mu lisice in ga odpeljali iz hiše. Pri tem je bil oblečen le v kratke hlače, obut v "crocsice" in ogrnjen z otroško odejico – medtem ko je bil zunaj sneg in -10 stopinj Celzija.
"Tresel sem se," je dejal. "Niso pokazali nobenega naloga, samo vdrli so skozi vrata," je dodal Thao, ki ima sicer korenine v Laosu, a je že od leta 1991 ameriški državljan.
Povedal je še, da so ga agenti odpeljali na območje "sredi ničesar" in ga prisilili, da je v ledenem vremenu izstopil iz avtomobila, da ga fotografirajo. Pravi, da se je bal, da ga bodo pretepli, ali pa ga poslali v Laos, kjer nima nobenih družinskih članov. Odvzeli so tudi njegove prstne odtise in od njega zahtevali osebni dokument, za katerega so prej dejali, da ga ne potrebujejo.
Še isti dan so ga nato odpeljali nazaj domov, brez kakršnegakoli pojasnila ali opravičila, piše Reuters.
'Ne lovijo kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot'
Dogajanje so posneli sosedje in mimoidoči. Na posnetku se sliši hupanje in žvižganje sosedov, ki kričijo na agente, naj pustijo Thaovo družino pri miru.
Njegova družina je v izjavi incident označila za "nepotrebnega, ponižujočega in globoko travmatizirajočega".
Ministrstvo za domovinsko varnost je sporočilo, da so policisti na tem naslovu preiskovali dva obsojena spolna prestopnika. Kot so dejali, ameriški državljan, ki tam živi, ni hotel dati prstnih odtisov ali se pustil identificirati, zato so ga pridržali.
"Ujemal se je z opisom tarče. Kot pri vsaki agenciji za pregon, je standardni protokol, da med operacijo pridržijo vse osebe v hiši zaradi varnosti javnosti in uslužbencev pregona," je dejala tiskovna predstavnica ministrstva Tricia McLaughlin. Ministrstvo je izdalo nalog za prijetje dveh moških, ki sta tarči preiskave in sta še vedno na prostosti. Opisujejo ju kot "kriminalna nezakonita priseljenca" iz Laosa in proti njima je podan nalog o deportaciji. Po besedah sorodnikov je eden od iskanih moških prej živel v hiši, domnevno naj bi šlo za bivšega moža člana družine Thao.
"ICE ne počne tega, kar trdi, da počne. Ne lovijo hudih kriminalcev. Lovijo vsakogar, ki jim pride na pot. To je nesprejemljivo in neameriško," pa je aretacijo komentirala županja St. Paula Kaohly Her.
Kot pravi, je zaradi incidenta besna, saj da spolni prestopniki, ki jih omenja ICE, ne živijo z družino Thao. Dodala je, da se ameriško-laoška skupnost zdaj bolj boji ICE-a, kot se je nekdanjih komunističnih groženj v Laosu.
"Niso zahtevali osebnega dokumenta. Niso skušali preveriti, ali gre za pravo osebo," je dodala.
Thao pravi, da so ga starši v ZDA pripeljali iz Laosa leta 1974, ko je imel štiri leta. Ameriško državljanstvo pa je pridobil leta 1991.
Posnetki incidenta, ki krožijo na družbenih omrežjih, so znova okrepili skrbi, da so zvezni uslužbenci prekoračili svoja pooblastila v sklopu imigracijske akcije Trumpove vlade. Ta je na območje zvezne države Minneapolis napotil okoli 3000 agentov ICE.
